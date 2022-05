Essai Ford Fiesta EcoBoost mHEV 125-155

Librairie Ford

Ford Fiesta EcoBoost mHEV 125-155 : Essai

L’hybridation des véhicules bat son plein. Chez Ford par exemple, ils prévoient pour 2024 un choix de 24 véhicules hybrides, tous types confondus. Nous avons essayé leur modèle d’entrée de gamme : la Fiesta mHEV.







Pas question sur une petite voiture de prévoir une motorisation full hybride (fHEV chez Ford) ou hybride rechargeable (PHEV) car cela ferait exploser le prix de vente du véhicule. La solution adoptée par Ford pour la Fiesta est la même que chez la majorité de ses concurrentes (Suzuki notamment) : une hybridation légère, appelée également micro-hybride (mHEV).



Le principe ? Une batterie 48V cachée sous le siège passager est branché à un moteur électrique. En cas de décélération, il apporte du frein moteur à la voiture tout en la rechargeant. A l’accélération, l’électricité offre un supplément de 15 chevaux et de 5.1 mkg, soulageant ainsi le 3 cylindres EcoBoost. Le résultat est là puisque nous n’avons consommé que 5.5L/100 durant un essai effectué sans chercher à rouler à l’économie.



Les Ford Fiesta mHEV offrent le choix entre une puissance de 125 et de 155 chevaux. Ces deux versions sont animées par le bien connu 3 cylindres 1.0 EcoBoost et imposent momentanément la boîte manuelle : la nouvelle boîte 7 rapports à double embrayage n’est pas encore compatible avec les mHEV. Car la boîte auto 6 rapports Ford fabriquée en Italie passe à la trappe. Elle est remplacée par une nouvelle boîte à 7 rapports fournie par Getrag. C’est une boîte à double embrayage humide (plus douce mais aussi bien plus endurante que les boîtes à embrayage sec). Cette nouvelle boîte équipe également Alpine, BMW, Mercedes, Mini…



En bonne boîte à double embrayage qui se respecte, elle se montre agréablement rapide et raisonnablement douce mais sa gestion laisse un problème : elle ne pense pas à rétrograder, ni sur les gros freinages ni dans les descentes qui le nécessitent. C’est un souci car il n’y a absolument aucune commande manuelle, ni au levier ni au volant. Autant vous dire que sur les grosses descentes, les freins chauffent et sentent. Au volant, la Ford Fiesta EcoBoost Hybrid offre une suspension agréablement ferme. Elle permet de rouler à bonne allure, ce que le 3 cylindres fait avec entrain et mélodie : le 125 chevaux marche presque aussi bien que le 155. Ce 1 litre dispose d’une réserve de couple certaine et l'hybride y contribue. Cela rend sa conduite vraiment plaisante. Enfin, l’hybride permet d’obtenir un frein moteur conséquent.



Au quotidien, on regrette les pictogrammes de changement de rapport qui sont peu lisibles en raison de leur taille, la lecture des panneaux parfois aléatoire et la caméra de recul qui se salit rapidement. En revanche, on apprécie la charge de téléphone par induction, le régulateur de vitesse adaptatif, le pare-brise chauffant et -plus simplement- la qualité des sièges fermes et enveloppants. L’actuelle Ford Fiesta était déjà une voiture recommandable. La motorisation EcoBoost Hybride « mHEV » ne la transforme pas mais elle la bonifie. Agréable à conduire et économique : elle reste un choix non négligeable !