Essai Ford Mustang Convertible

« La Ford Mustang ? C’est ma voiture préférée ! » Nous n’avons pas compté combien de fois nous avons pu entendre cela durant notre essai. Presque 50 ans après la sortie de la première mouture, une chose est sure, la Ford Mustang Convertible plait toujours !

Après des errements pendant les années 70 puis 80, Ford a su progressivement redonner à son modèle emblématique l’ADN de la première génération, et le succès est au rendez-vous, y compris chez nous. En effet, la Mustang n’est pas une voiture bien rare dans nos contrées, alors qu’elle n’est pourtant pas importée par Ford. Il faut dire que tout bon importateur de véhicule US peut vous en procurer une, comme l’a fait Import Trader pour la nôtre. Datant de 2010 et faiblement kilométrée, elle s’est négociée à 25 000 euros, ce qui n’est pas hors de prix pour rouler dans la voiture de ses rêves. C’est encore moins surprenant lorsque l'on sait que notre monture, cabriolet à moteur V6, est la voiture de location-type aux States et qu’elle n’a rien d’un haut de gamme là-bas, comme nous allons le voir.

Comme souvent sur un modèle d’accès américain, le capot cache un V6. Il compte 4 litres puisque comme vous le savez sans doute, rien ne remplace les centimètres-cube. Deux simples arbres à cames en tête, 2 soupapes par cylindre, il annonce quelques 210 chevaux, et un couple de 33.1 mkg. Enfin… Ça c’était avant. Car ce moteur a entretemps été remplacé par un 3.7 litres 24 soupapes annonçant 305 chevaux, soit autant que l’ancien V8. Tout autre chose !

Notre 4.0 litres du jour est bien entendu relayé par une boite automatique, qui compte 5 rapports. Une boite manuelle est également disponible, mais ça ne serait plus vraiment l’american way of life… Surtout que cette version ne se destine quoi qu’il arrive pas à la grosse attaque, mais au cruising zen ! Comme le dit notre hôte, aux USA ça n’est qu’une petite voiture de location, rien de plus !

Côté sonorité, ça n’est pas mal du tout ! Le passionné verra bien à l’oreille que ça n’est pas un V8 comme le veut la tradition, mais ce V6 chante un peu comme un moteur VR6, que les amateurs savent très mélodieux ! C’est donc le cas ici comme vous l’avez compris : à bas régime notre Ford se fait discrète, mais dans les tours c’est plaisant. Bref, ça flatte les oreilles et c’est déjà pas mal. Mais si le V6 suffira pour impressionner une jeune fille ou pour agacer un gendarme équipé d’un radar mobile, il ne transforme absolument pas notre Ford Mustang en sportive. La faute en revient au poids et à la boite auto.

Une fois cela intégré, on peut goûter au confort de ce cabriolet et à son équipement, traditionnellement luxueux dans une américaine. Enfin… En principe. On vous le répète, cette version est tout sauf un haut de gamme, et en y regardant mieux on se retrouve à lister tous les équipements manquants. Le cuir est bien présent, mais c’est une option. Pas non plus de trace de phares longue portée ou antibrouillard. Des jantes d’un diamètre humain, une seule (et modeste) sortie d’échappement, etc… L’essentiel y est toutefois, avec comme toujours une climatisation aussi puissante que la chaine hifi l’est !

Voici le moment où l’on vous parle de la finition des voitures américaines. En fait, si les matériaux utilisés sont aussi flatteurs que ceux que l’on trouve dans une voiture française d’il y a 15 ans, il faut reconnaitre que l’auto est bien construite et que tout cela semble conçu pour durer. Pour preuve, on n’entend pas de grigri quand on roule vite sur une route en mauvais état, décapoté.

On l’a dit, notre Ford Mustang s’est négociée à un tarif somme toute raisonnable. Dans le même temps, la consommation ne nous a pas effrayés non plus. Même si elle reste sensiblement plus élevée que ce que nous aurions obtenu avec un cabriolet allemand de même puissance, cette Mustang reste loin de la légende des américaines gloutonnes, avec une moyenne de 13 litres au 100.

Le rêve américain au bout des doigts, avec une Ford Mustang Cabriolet qui nous est apparu comme un choix qui n’a rien de déraisonnable. Et tellement plus sympa, à prix équivalent, que la première 308 CC qui passe…

