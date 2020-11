Essai Ford Puma EcoBoost 125 et 155

Librairie Ford

Ford Puma EcoBoost 125 et 155 : Essai

Le secteur toujours aussi prisé des petits crossovers voit arriver un nouveau concurrent : le Puma. Il devra sortir un peu plus ses griffes que le Ford EcoSport pour donner la chasse à ses rivaux.







Il y a maintenant quelques années, le Ford Puma fût (quand c’était la mode) un petit coupé dynamique. Maintenant, le Ford Puma est (puisque c’est la mode) un petit crossover. Un vrai caméléon !



Esthétiquement il n'y a pas d'hésitation : le Ford Puma est une réelle réussite. Il est racé et profite sous certains angles d'une nette ressemblance avec le Porsche Macan. Il y a pire référence !







Nous avons pu essayer le 3 cylindres EcoBoost en deux versions de 125 et 155 chevaux. Elles se sont montrées discrètes en conduite usuelle et mélodieuses à l'extrémité du compte-tours. Ces tricylindres animent le Puma de manière efficace, avec suffisamment de couple à bas régime : ce moteur EcoBoost est une réussite certaine, très bien secondé par sa boite manuelle 6. Soulignons aussi le système S&S au fonctionnement fin et discret : il s'agit en fait d'un alterno-démarreur qui apporte également à l'accélération 11.5 kW. Ca explique ce couple à bas régime.



La version automatique DCT7 (Double Clutch Transmission) se passe provisoirement de la micro-hybridation. Malheureusement, elle se passe également de commande manuelle de la boite. Ni au levier, ni avec des palettes. Et comme cette boite à double embrayage ne pense pas à vous donner du frein moteur, cela sent vite le frein dès que l'on se trouve en descente : dommage car elle était agréable par ailleurs.







Nous avons testé ces motorisations avec deux finitions aux caractères différents. Notre 125 chevaux était livré avec la finition haut de gamme Titanium tandis que le 155 l'était avec la définition plus sportive baptisée ST Line. Si les deux sont plaisants à conduire, le châssis ST Line est légèrement moins confortable tout en étant plus incisif. Un réglage que nous avons beaucoup apprécié.



Le Ford Puma ne dispose que 2 simples roues motrices, mais il dispose bien entendu des aides à la conduite les plus modernes. Outre le fait que l'on salue leur présence, il faut signaler que ces équipements interviennent à bon escient et discrètement, ce qui n'est pas toujours le cas chez d’autres. Classe.







Des touches sont -bêtement- placées sous le frein à main. Elles commandent les différents modes de conduite habituels (économique, normal, sportif), auxquels s’en ajoutent deux qui ont retenu notre attention : Faible adhérence pour les conditions climatiques difficiles et Piste qui déconnecte une partie des aides à la conduite, pour que les grands enfants que nous sommes puissent s’amuser !



L'intérieur est esthétique et bien construit, avec des matériaux suffisamment flatteurs. L'accoudoir central n'est pas pratique mais le reste offre une belle ergonomie. On souligne le fait que la radio conserve une molette de volume et que la climatisation garde des commandes dédiées. Simple mais beaucoup plus pratique que certains concurrents qui regroupent trop de choses dans des menus d’écran tactile...







Le Puma est compact mais sait se montrer logeable. Le coffre est suffisamment grand. Il devient même profond comme un puits lorsqu'on soulève son plancher pour découvrir une MegaBox de 80 litres. Voilà un véhicule avec lequel on peut partir en vacances ou simplement faire ses courses sans arrière pensée !



Le Ford Puma sort du lot tant par son look que par son plaisir de conduite indiscutable. Le tout en échange d’un prix raisonnable : le client ne sera pas volé !