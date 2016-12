Essai Ford Focus 1.8 - 2.0

L’Escort est un modèle qui a été créé il y a très longtemps par Ford, qui en avait fait son cheval de bataille en Europe. Mais depuis 1980, date à laquelle le modèle était passé à la traction avant, l’Escort se vendait plus pour sa présentation et son excellent rapport qualité/prix que pour son plaisir de conduite (à de très rares exceptions près, comme la Cosworth).

Aujourd’hui, l’automobile n’est plus ce qu’elle était. Les Mercedes sont correctement équipées, les Fiat sont correctement finies, les Opel sont séduisantes, et les Ford tiennent la route ! Chez Ford souffle en effet depuis quelques années un vent nouveau, celui de la passion. Si leurs modèles n’ont pas perdu leurs qualités habituelles (fiables, abordables, bien équipés et agréables à l’oeil), le design se caractérise par son style New Edge, et la tenue de route par sa qualité. Mais au Salon de Genève 1998, Ford a présenté une bombe commerciale, la Focus. Son style est reconnaissable entre mille, et le fait qu’il soit discuté a incité Ford à conserver l’Escort au catalogue encore quelques temps...

La Focus arrivait un an après ses deux plus grosses concurrentes, les Opel Astra et Volkswagen Golf, elle se devait donc d’être au moins à la hauteur, sinon mieux. Encore une fois, elle est très bien finie, elle présente un rapport qualité/prix imbattable (en 3 portes, armée de son 2.0 16 soupapes de 136 chevaux, elle devient une grande routière dont le prix reste sous la barre des 18 000 euro), et elle tient très très bien la route. Son titre de voiture de l’année n’étonne d'ailleurs personne et ne fait d’ailleurs que confirmer cette très bonne impression.

Au moment du choix, ne pas oublier que la 1.8 et la 2.0, d'ailleurs proposées au même prix, sont proches en performances ...et que la TDci n'est pas en reste. Pour les plus turbulents, il y a les versions ST170 et RS...