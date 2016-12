Accueil Autoweb > Essais routiers > Ford > Essai Ford Mustang

Au début des années 60, Jaguar lançait avec la Type E la mode des voitures rapides proposées à des tarifs raisonnables. C'est sur ces voitures que Ford prit exemple pour créer la Mustang. Cette voiture allait être une réussite incontestable, devenant en 5 mois la troisième voiture la plus vendue aux USA: en 1964, année de sa sortie, elle sera produite à 400 000 exemplaires. En 1965, le demi-million sera dépassé ! Ford avait constaté une demande d'une clientèle jeune et fortunée pour une sportive biplace, et depuis que la Thunderbird avait gagné en volume, il ne restait plus dans la catégorie que la Chevrolet Corvette. La Ford Mustang fut lancée avec 4 carrosseries différentes, un coupé hard-top, une conduite intérieure 2 places, une convertible, et une coupé 2+2 fastback. Moins de 100 kg séparaient ces modèles. Elle était disponible en 6 et en 8 cylindres, mais les freins à disques étaient en option, et seulement à l'avant ! Avec les années, la Mustang a évoluée, mais n'a pas toujours gardé la fraicheur que dégageait les deux premières versions. Aujourd'hui toujours en production, la dernière génération est un beau clin d'oeil à la première du genre...

Ford Mustang : Fiche technique Marque : Ford Modèle : Mustang 289 Années de production : 1964-1966 Moteur Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Carburateur quadruple corpsHolley Suralimentation - Distribution Arbre à cames central Nombre de soupapes 2 par cylindre Alésage & Course - mm Cylindrée 4727 cc Compression - Puissance 271 ch à 6000 tr/min Couple 43.1 mkg à 3400 tr/min Transmission Boite de vitesses 4 rapports Puissance fiscale Non comm. Transmission Propulsion Antipatinage Non ESP Non Châssis Direction - Cx - Suspension avant - Suspension arrière - Freins avant Disques Freins arrière Tambours ABS Non Pneu avant - Pneu arrière - Dimensions Longueur - cm Largeur - cm Hauteur - cm Coffre 0 Poids 1340 kg Performances Poids/Puissance 4.94 Vitesse maxi (km/h) 193 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.0 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir - litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags - Climatisation - Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Ford Mustang Crédit pas cher pour votre Ford Mustang Donnez votre avis ici

