Essai Ford Escort XR3

Librairie Ford

Ford Escort XR3 : Essai

Vu le succès remporté par Volkswagen avec sa Golf GTI, Ford comme beaucoup d'autres ont eu envie de mettre un pied dans ce marché juteux des petites sportives.

C'est en 1981 que sortait la version 3 (Mk III) de l'Escort, appelée logiquement XR3. Moteur 4 cylindres en ligne de 1600 cm3 transversal avant, il développe 96 chevaux dans un premier temps, puis 105 ch avec l'injection sur la version XR3i, et enfin 115 ch sur la RS 1600i, pour un poids d'environ 900 kg.

Mieux équipée d'origine que sa principale rivale, la Golf, elle offre sans supplément de prix, un toit ouvrant et inclinable panoramique avec pare-soleil coulissant incorporé, des lève-vitres électriques, des vitres teintées, la fermeture centralisée, et des jantes Alu « téléphone » en 14 pouces. Elle possède comme la Golf de magnifiques sièges Recaro qui maintiennent parfaitement, une direction précise, une boîte 5 vitesses en option, et des disques ventilés à l'avant, l'arrière se contentant de tambours qui se montreront à l'usage suffisants.

Son moteur joueur, assez vif, est un régal, il monte dans les tours avec vigueur tout en consommant raisonnablement, ses 96 chevaux suffisent à tenir la maîtresse des lieux la Golf GTI, lui faisant même parfois un pied de nez en vitesse de pointe, pris au radar à l'époque à 198 km/h sur l'autoroute (plat sans vent) retrait de permis de 3 mois… Sont train avant très incisif, et sont train arrière assez raide, permettent en fort appui de "lever la patte" et à la limite une dérive de l'arrière si on lève le pied, jeu délicat car seulement 96 chevaux pour contrôler !

Ford avait frappé fort pour rivaliser avec Mme GTI, son prix de vente était au franc près celui de la Volkswagen, dans les essais auto de l'époque elle arrivait souvent seconde au classement derrière bien sur LA GTI, plus homogène, équipée de l'injection Bosch, timidement équipée, presque trop sobre, voire banale, mais la GTI restait une référence.

Contrairement à sa rivale, la Ford Escort XR3 est oubliée, peu de sites web lui sont dédiés, peu d'amateurs, côte d'amour/collection pas flatteuse pour l'instant, il faut dire aussi qu'elle vieillit moins bien, carrosserie plus fragile, qualité des matériaux moindre (toujours par rapport à la GTI). Tout comme cette dernière, seule la première version est vive et légère, ensuite elle s'est embourgeoisée, sacrifiant la sportivité au profit du confort.





J'ai aimé

Sa vivacité, son équipement, ses sièges, son agréable petit volant sport, son look (surtout dans sa robe rouge), sa faible consommation, sa fiabilité (aucun problème en 160.000km), sa tenue de route, et son freinage.

J'ai moins aimé

Ses pare-chocs très fragiles, et la raideur du train arrière, fatigant sur longs trajets.

Noël.

Réagissez à cet essai sur le forum