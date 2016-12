Essai Ford Sierra Cosworth

En 1983, lorsqu'est présentée la Sierra, c'est la surprise: la voiture, à la carrosserie bicorps, est très avant-gardiste: les propriétaires de Taunus sont perdus !

La marque n'entend pas en rester là et un modèle trois portes est lancé. Le haut de gamme voit son moteur retouché chez Cosworth qui s'occupe déjà des moteurs de Formule 1. 16 soupapes et un turbo plus loin, la puissance est de 204 chevaux aux roues arrières. Mais il n'y en a pas pour tout le monde, c'est une série limitée destinée à la compétition.

1988 et la Sierra nous revient avec des faces avant et arrière modernisées. Elle en profite pour devenir disponible, en vente libre, dans une nouvelle version de carrosserie, la berline 4 portes à coffre séparé. Du coup, la locomotive de la gamme utilise désormais cette variante de carrosserie. Avec un accès aisé aux places arrières, un grand coffre et sans son monumental aileron, la Sierra RS Cosworth, devenue Cosworth tout court, plait aussi aux hommes d'affaires, aux pères de famille, sans pour autant déplaire aux sportifs.

1990 et Ford donne le dernier coup de jeune à sa Sierra. Pour l'occasion, elle reçoit des clignotants avants cristal et arrières fumés. Surtout, et cela ne se voit pas (sauf sur le mouillé), elle reçoit une vraie transmission à 4 roues motrices, comme sa concurrente Lancia Delta HF Integrale 16v. Pour l'occasion, elle reçoit un nouveau turbo qui lui apporte 16 chevaux et 1 mkg de plus.

Ford est au sommet de son art, et sans doute la marque ne produira plus avant longtemps voiture aussi performante, homogène, discrète et abordable. De ce côté-là, l'Escort RS Cosworth qui lui succèdera en rallyes ne la remplacera pas...