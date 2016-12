Essai Ford Fiesta 1.4 16v Trend

Librairie Ford

Ford Fiesta 1.4 16v Trend : Essai

Apparue en 1978, la Ford Fiesta est devenue, au fil des ans, une valeur sure dans la catégorie des berlines polyvalentes. Cette génération, plus agressive que celles qui ont précédées, bénéficie d'un plumage racoleur. Le ramage sera t-il à la hauteur ?

Il faut bien le dire, les précédentes générations de Fiesta étaient de plus en plus plan-plan, inodores, incolores et... allez on ose : des voitures de vieux ! Et ce ne sont pas les versions S puis ST qui auront changé l'image de cette sympathique auto. Alors pour la génération 2008, la marque allemande (ou américaine ? Le débat est ouvert...) a frappé un grand coup côté look.

3 ou 5 portes, petit modèle ou pas, c'est l'ensemble de la gamme qui offre une ligne agressive et des couleurs jeunes et dynamiques. Un sacré coup de fouet pour la Fiesta, qui du coup porte beaucoup mieux son nom ! La voiture est très stylée, très travaillée, le dessin est dans l'air du temps : musculeux, agressif, compliqué mais diablement efficace ! En option, notre Trend peut s'équiper d'un kit carrosserie intégrant des jupes, des bas de caisse, une grille de calandre sport et un becquet différent.

Quel moteur se cache donc sous le capot de notre petit bolide ? Et bien un moteur de milieu de gamme, à savoir le 1.4 litre 16 soupapes offrant 13.1 mkg de couple mais surtout 96 chevaux, autant que la toute première Fiesta XR2 apparue 25 ans avant. Une sportive, qu'on vous dit ! Sportive ? A ceci près qu'entre la Fiesta XR2 première du nom et notre 16 soupapes du jour, il y a quelques quintaux d'écart. Avec les années, la Fiesta a fait comme tant d'autres en prenant... beaucoup de poids ! Et par souci écologique, elle s'est dotée d'une boite 5 rapports looooongue au possible.

Le poids et les rapports de boite se rejettent la faute, toujours est-il qu'au volant notre Ford Fiesta 1.4 16v n'a rien d'une voiture de sport ! Le moteur est souple (personne n'a dit coupleux !) et linéaire. Trop linéaire, même. En bas c'est vraiment creux. Alors on pousse la bête dans les tours mais... sans que le résultat soit vraiment probant. L'impression de rouler dans une voiture moins puissante est nette.

C'est dommage, car le châssis dispose de réglages assez sympathiques. Depuis la sortie de la première Focus, Ford met un point d'honneur à commercialiser des véhicules offrant une très bonne tenue de route, ainsi qu'un comportement ludique. Là aussi, c'est tout le contraire de la Fiesta XR2 ! Aussi, si la Fiesta est quelque peu ennuyeuse sur les grandes routes dégagées, elle se transforme en jouet sympa sur les itinéraires sinueux...

La Fiesta propose un tel look à l'extérieur qu'il n'était pas question qu'elle se montre trop sérieuse à l'intérieur. De ce côté-là, pas de souci car l'intérieur est moderne, jeune, futuriste et... un peu fou ! Bon, on n'a pas dit que tout est pratique et parfaitement fonctionnel ! En fait, il y a juste un coup à prendre pour trouver les fonctions, notamment au niveau de l'autoradio mais l'on s'y fait. Rien à dire en matière de finition : cela semble bien assemblé, et construit pour durer.

Détail qui fait plaisir : la Fiesta embarque une 5ème roue, et pas une galette en secours. Mais autre détail mesquin : un seul siège avant dispose d'une poche aumônière ! En tant que second niveau de finition, la Trend se révèle suffisamment bien équipée pour tout un chacun. Elle dispose d'un Radio-CD avec prise pour auxiliaire, de l'ESP, des antibrouillards, des porte-gobelets, de 2 fixations Isofix à l'arrière, du siège conducteur réglable en hauteur et de la climatisation manuelle : c'est-à-dire de l'essentiel.

Les options permettent de personnaliser sa Fiesta, notamment par un certain choix en matière de sono, avec le détecteur de pluie ou avec la climatisation automatique, entre autres. A noter aussi l'option de dégivrage de pare-brise rapide, efficace et que Ford reste le seul à proposer, une option pourtant à recommander à tous ceux qui grattent six mois par an leur pare-brise le matin ! En terme de tarif, la Fiesta se place un peu moins chère que deux concurrentes comme la Clio TCe 100 Dynamique et l'Ibiza 1.6 16v Sport, certes pour des prestations moteur inférieures, CQFD.

Agressive tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, dotée d'un comportement très sympa, il ne manque à cette Fiesta qu'un couple moteur/boite à la hauteur de son plumage. Si tel est votre priorité, orientez-vous vers la 1600...

Texte Manu Bordonado

Photos Manu Bordonado & constructeur

