Lotus Seven Serie III "F" : Essai

"Le poids, c’est l’ennemi". On ne sait qui a lancé cette maxime, mais elle aurait pu nous venir de Colin Chapman, le génial fondateur de la marque Lotus. C’est en effet cette marque qui l’applique avec le plus d’assiduité !

Le rapport poids/puissance conditionne directement les performances d’une voiture. Concevoir une voiture légère présente donc beaucoup d’avantages. Un banal moteur de série (fiable et peu onéreux) devient alors une motorisation rageuse, et des éléments comme les freins ou les trains roulants n’ont pas besoin d’être surdimensionnés. C’est ainsi que l’Alpine A106 reprenait de nombreuses pièces d’origine Renault, et c’est ainsi que la Lotus Seven reprendra de nombreuses pièces Austin.

C’est en 1957 que Lotus présente sa Seven. Cette voiture se caractérise par son poids inférieur à 600 kg. Pour ce faire, l’équipement a été réduit au strict minimum: pas de toit, pas de vitres... Avec une masse aussi faible, l’inertie ne pouvait qu’être très réduite, et la maniabilité de la voiture se révèle donc saisissante. Comme le moteur anime sans effort cette masse et que le freinage est au-dessus de tout soupçon, on est en présence d’une voiture aussi redoutable qu’économique à l’usage.

A l’usage, car la Seven ne l’est pas à l’achat. Sa ligne unique, avec ses roues détachées d’une caisse qui s’apparente à un fuselage, son long capot qui rejette le minuscule habitacle (à oublier pour les plus de 1.75m...) sur le train arrière, l’image attachée à ce modèle, tout cela fait que ce jouet pour adultes évolue entre 15 et 30 000 euro en occasion... Pour ce prix, vous pouvez aussi vous en acheter une neuve, puisque Caterham en fabrique d’authentiques sous licence...