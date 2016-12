Essai Lotus Evora

Librairie Lotus

Lotus Evora : Essai

Voici donc une démarche que Lotus n'avait jamais vraiment adopté précédemment. Le petit constructeur Anglais s'est donné un cahier des charges qui permettrait de décliner le même châssis par une multitude de variantes. En effet, à partir de cette base il est possible d'opter pour un habitacle de type 2+2, ou de le limiter strictement à deux places.

Bientôt une version plus musclée de la Lotus Evora fera son apparition, ce qui ne tient pas de l'hérésie d'un ingénieur déraisonnable car son châssis est bel et bien capable d'encaisser une puissance largement supérieure. L'Evora est dotée d'un équilibre tout à fait exceptionnel, elle danse de virage en virage à la manière d'une plus petite Lotus bien connue dans la gamme actuelle, j'ai nommé l'Elise. Sa facilité pilotage puisqu'il faut l'appeller ainsi, permet de tutoyer ses limites tout en gardant le contrôle de la voiture, ce qui n'est pas l'apannage de toutes les sportives contemporaines.

L'Evora se meut, et de bien belle manière, grâce au répandu 3.5 V6 Toyota. Le bloc Nippon délivre ici la bagatelle de 280 chevaux à 6400 tr/mn, ce qui au vu du poids de la Lotus (1380 kg annoncés) pourrait porter à croire que la belle ne serait pas aussi brillante en ligne droite qu'en courbe. Et bien détrompez-vous ! La grande puce revandique le 0 à 100 km/h en 5.1", soit un temps proche de son ennemie toute désignée : la Porsche Cayman S. La Lotus termine sa course à 261 km/h, une belle performance permise par l'aérodynamisme étudiée et une longueur supérieure aux autres modèles de la gamme lui garantissant indéniablement un meilleur Cx. Le caractère de ce moteur s'avère typiquement Japonais avec une seul objectif : atteindre les hautes sphères du compte-tours !! Le couple est haut perché (35.7 mkg à 4700 tr/mn), ce qui nous montre bien que le vrai visage de ce propulseur se dévoile à mesure que les chiffres du compte-tours s'égrennent.

Le design de cette dernière ne nous est pas complètement étranger. Il y a un peu d'Elise dans le dessin de cette voiture, mais son profil allongé ne la fait ressembler à aucune autre de la gamme. Son empattement largement plus conséquent tranche singulièrement avec le reste de la gamme, c'est ce qui marque le plus sur cette voiture. L'arrière nous est un peu plus familier avec les 4 petits feux ronds, cette Evora ne bouleverse pas le style du constructeur mais elle s'apparente davantage à une Elise boulimique ayant perdu ses traits acerbes...on a ressuscité l'Esprit ! N'y voyez aucune consonnance religieuse, seulement une nouvelle née marchant sur les traces d'une feu légende...

Une fois à l'intérieur, on voit là où voulait en venir le constructeur en parlant de voiture typée Grand Tourisme. L'Evora offre un habitacle bien moins dépouillé que celui de l'Elise et offre un véritable confort grâce à l'amortissement réussi, mais aussi aux sièges Recaro et aux matériaux utilisés. Le dessin intérieur est très travaillé et bien plus original que celui d'une Cayman... Ici il n'y a pas de forêt de boutons sur le tableau de bord, la plupart des informations essentielles sont concentrées autour du levier de vitesses et le reste est géré via l'écran tactile optionnel.

Ce qu'elle a perdu en agressivité dans son style, elle l'a aussi délaissé dans son tempérament. C'est ce qui ressort de l'essai de ce véhicule : les sensations éprouvées à son bord, le caractère de cette voiture est bel et bien celui d'une Lotus, le ressenti de la route au travers de la direction très précise et informative, le comportement enjoué mais toujours maitrisable, bref, cette Evora semble être bien née mais la version plus sportive sera attendue de pied ferme par les plus exigeants. Elle distille des sensations différentes de la concurrence et c'est sur ce point là que l'Evora marque des points : le feeling !

Quant au tarif, l'Anglaise se trouve dans la fourchette des prix d'une concurrence assez mal identifiée. Lotus visait justement à produire une voiture se trouvant, de part son habitabilité, entre la 911 et le Cayman de chez Porsche. Cependant, le prix de la voiture une fois correctement équipée, comme sa vocation le laisse entendre, peut rapidement devenir ahurissant pour une voiture de cette catégorie, un peu à la manière d'une Porsche lorsque l'on choisi trop d'options !

Le patrimoine génétique de cette voiture est bien celui d'une Lotus, cela se remarque immédiatement lorsque vous en prenez le volant : incisive, précise, efficace... Peut être pas autant qu'une Cayman ou une l'Exige, mais l'Evora a plus d'un tour dans son sac et affiche un charme, une originalité et un design général bien plus excitant que ses rivales.

Texte: Arnaud Taquet et Victor Masson pour Prestige Sport Cars

Photos: Arnaud Taquet

Réagir sur notre forum