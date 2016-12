Essai Lotus Elise

Colin Chapman a bâti la réputation de la marque qu'il a fondée sur les performances de ses modèles et surtout sur la manière de les obtenir. En effet, pour obtenir de bonnes performances, il faut un rapport poids/puissance peu élevé. Mathématiquement, on améliore donc ce rapport en augmentant la puissance ou en diminuant le poids. Chez Lotus le poids c'est l'ennemi: la légendaire Seven ne serait-elle pas l'archétype de la voiture légère ?

Une voiture légère c'est une voiture performante, aux freins plus efficaces, à la tenue de route augmentée et l'inertie diminuée. A performances égales, une voiture légère se contente de roues moins larges, ce qui donne une voiture plus aérodynamique. Bref, au début des années 90 on a redécouvert les vertus de la légèreté à travers les succès commerciaux des Caterham et des Donkervoort, ce qui a inspiré de plus grands constructeurs. Renault Sport a ainsi présenté son Spider, qui se distinguait par sa structure en aluminium. En fait, l'effet a été de courte durée puisque Lotus est revenu à ses premiers amours, avec une Elise (c'est son nom) de 200 kg plus légère que le Spider français.

Au début des années 90, Lotus avait produit une petite voiture de sport, l'Elan. Avec son moteur Isuzu placé transversalement à l'avant, les passionnés avaient fait la tête, surtout vu le prix et la transmission aux roues avant. Lotus a tenu compte de cet échec lors de la conception de l'Elise. Son moteur est placé à l'arrière, il est d'origine anglaise (le K des Rover 618i et des MGF) et le prix est cette fois inférieur à 200 000 francs.

Même si elle ne développe que 120 chevaux, son poids de 730 kg en fait une vraie bombe. Aucun miracle en vitesse de pointe vu l'aérodynamique et les rapports de boîte, mais ce n'est de toute façon pas le but. A l'accélération en revanche elle ne craint personne. Le 0 à 100 est parcouru en 6.2", soit un temps inférieur à une Audi S8 qui, elle développe 340 chevaux, et le 1000 mètres en 27.3", soit mieux qu'une Renault Safrane Biturbo. Vu ses caractéristiques, on en déduit sans peine qu'elle est plus adaptée aux petites routes de campagnes qu'aux autoroutes. Un vrai roadster anglais donc. C'est pour ça qu'on l'aime...

Pour le passage dans le nouveau millénaire, une nouvelle Elise a été lancée. Son avant modernisé cache une évolution de détails, avec entre autres des pneus majorés, des réglages de châssis plus prévenants, inspirés par son clône Opel Speedster, et une boîte raccourcie, celle de l'ancienne 111 S. La fin de la marque Rover a depuis contraint Lotus à passer à une motorisation Toyota, toujours en 1800 cm3...