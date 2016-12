Essai MG ZS 180

Librairie MG

MG ZS 180 : Essai

Les berlines rapides sont de nos jours de plus en plus rares, certaines récentes deviennent inaccessibles, tandis que d'autres qui commencent à dater le sont moins . C'est le cas de notre MG ZS 180.

Les origines de Morris Garage (initiales MG) remontent à 1923 et à un modèle développé sur un châssis Morris. Après la guerre, la MGA contribua à la légende des roadsters anglais, avant que la MGB ne lui succède. Cette dernière conserve plus de 40 ans après sa sortie le titre de roadster le plus fabriqué de tous les temps. C'est British Leyland qui précipitera le déclin de la marque MG au début des années 80, en la sacrifiant face à Triumph et la TR 7. MG devint alors une simple finition appliquée aux versions sportives de la gamme Austin, avant de revenir au roadster au milieu des années 90 avec la MGF. Après l'abandon du groupe MG Rover par BMW, le label MG a de nouveau servi à dériver des versions sportives de la gamme Rover. C'est le cas avec notre MG ZS, dérivée de la Rover 45, qui descend de la Rover 400 issue de la Honda Civic. Ouf !

L'auto à qui nous avons à faire aujourd'hui est donc une MG ZS 180 de toute beauté ! De face, la calandre se pare de très belles grilles argentées en guise de protection pour les radiateurs qui se trouvent derrières. Ces grilles sont du plus bel effet ! De profil, notre MG est jolie, c'est à coup sur une sportive . Pneus taille basse, jantes alu de grand diamètre et un aileron très bien intégré. Enfin, à l'arrière, on note une sortie d'échappement soulignée par un habillage en aluminium discret mais qui contribue à donner une touche sportive à cette auto. Le design général est plutôt passe partout, même s'il rappelle nettement sous certains angles les BMW Série 3 E46.

Sous le capot se trouve derrière un cache en plastique un beau V6 à 60° d'une cylindrée de 2.5 litres. Ce bloc tout en alu dispose d'un caractère très sympathique à l'usage. Un peu creux mais ronronnant gentiment sous 3500 tr/min, il change de caractère et se rend plus rageur au dessus de ce cap. En réalité, même s'il s'agit du même bloc KV6 que les Rover 75 et Land Rover Freelander, il reçoit une gestion moteur spécifique à la MG ZS. Il est relativement audible mais sa sonorité est très agréable. Il est notamment plus aigu que le 3.0 V6 de PSA dont le son est plus « brut de fonderie »... La consommation du bloc MG reste correcte, et on peut se maintenir à une moyenne raisonnable de 10.4 L/100 en conduite mixte pour nourrir ses 177 chevaux, ce qui est tout a fait honnête.

L'intérieur de l'auto est plutôt rustique, avec des plastiques assez durs mais offrant une apparence très correcte. On y trouve par exemple des commandes de lève vitres d'une autre époque... Cela a son charme. La position de conduite est bonne, seule la pédale d'embrayage est assez haute, ce qui pourra gêner certains conducteurs. Sa longue course demande une période d'adaptation. Elle rappelle la commande typique de BMW, marque propriétaire de MG au moment de la conception de cette voiture... Les sièges sont très accueillants, fermes, mais offrent un bon maintien. Ils sont de plus sur notre modèle habillés d'un cuir bicolore qui donne une touche de sportivité supplémentaire à cet intérieur. La climatisation fait partie de la « petite » dotation de série.

Sur la route, on retrouve une suspension assez ferme, mais confortable sur une chaussée correctement revêtue en usage normal, et d'une grande efficacité en conduite sportive. Cette polyvalence est dûe en partie à des amortisseurs Delphi à quatre lois d'amortissement . Le freinage quant à lui manque de mordant (à prendre sous réserve cependant, les plaquettes étant en fin de vie) mais résiste quand même bien à un usage routier musclé. La direction est très agréable, assez directe et fait correctement remonter les informations concernant la qualité du revêtement. Le châssis s'inspire en effet des réglages qui étaient utilisé par les cousines Honda Civic VTi...

J'ai beaucoup apprécié cet essai et j'ai eu du mal à rendre les clefs au propriétaire ! La MG ZS a été peu diffusée et c'est bien dommage. Elle représente un savant mélange de touche « british » et d'un châssis à la française, réussi et confortable. Cette auto distille du plaisir à qui en veut ! En compensation d'une conception un peu datée, c'est une affaire pour toutes personnes recherchant une auto passe partout, efficace, et très agréable à conduire, la clientèle ayant tendance à fuir la marque depuis l'année dernière.

Merci au propriétaire pour nous avoir laissé les clefs de cette très belle auto.

Géraud.

Réagissez sur le forum