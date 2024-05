Accueil Autoweb > Essais routiers > MG > Essai MG ZS EV

MG ZS EV : Essai MG, c’est à l’origine Morris Garage. Puis la MG A, la MG B, la craquante MG F mais aussi les dérivés sportifs d’Austin puis de Rover… Mais ça c’était avant que BMW ne vende la marque aux chinois. Découverte des MG d’aujourd’hui.







Les MG actuelles sont conçues et produites en Chine. Cela n’empêche pas notre ZS d’être assez agréable à l’oeil, ce qui n’est pas toujours le cas parmi les modèles chinois. Sans doute y a t’il encore quelques anglais au sein de la marque. La MG ZS a une bonne allure et malgré une petite maladresse dans certaines proportions, elle est plaisante au regard et discrète juste ce qu’il faut.







Et puis, l’image est encore présente. Même si l’on s’éloigne des produits vendus par MG dans le passé, la notoriété de la marque est toujours là et personne n’a l’impression que nous roulons en voiture chinoise.







Le châssis est calibré pour rouler sur de belles routes à une allure raisonnable. Pour être plus clair, notre MG ZS est confortable mais elle manque d’amortissement : la caisse se met à pomper si l’on hausse le rythme ou si la route est irrégulière.



La conduite de la MG ZS EV est agréable. Il y a bien entendu plusieurs modes de conduite disponibles mais quoi qu'il arrive, il y a suffisamment de puissance disponible. Abattre les kilomètres à son volant est agréable, ce qui tombe bien car l’autonomie est plutôt intéressante : on dépasse les 400 km en conduite mixte et l’on approche des 350 km sur autoroute…







Le frein moteur est réglable et, donc, la quantité d’énergie récupérée au freinage l’est autant. La bonne nouvelle c’est que le réglage reste en mémoire alors que sur certains modèles concurrents, il s’efface. Parfois même rapidement ! On apprécie donc que ce réglage soit simple et… durable.



Parmi les aides à la conduite, la lecture des panneaux de signalisation est perfectible. En revanche, le passage automatique en feux de route est finement géré et fonctionne très bien. Certaines concurrentes, beaucoup plus chères, ne peuvent pas en dire autant.







La finition est plutôt bonne. L’application imitation carbone est moussée, c’est la première fois qu’on voit du carbone souple quelque part ! Mais le rendu est bon et l’ensemble franchement agréable. L’intérieur cuir est très beau et il est bien construit. En revanche, il s’agit d’un cuir synthétique qui tient très chaud l’été.







Mis à part le toit ouvrant, grand mais bruyant en position ouverte, l’insonorisation est bonne : on n’entend pas de bruit de roulement ou d’ordre aérodynamique. L’installation audio est de qualité et on dispose d’un espace de recharge du téléphone par induction d’autant plus agréable que d’autres concurrentes ne le proposent toujours pas.







Nous avons eu des petits soucis avec l’écran du GPS, qui parfois ne répondait pas et s’est même éteint un jour, le temps de redémarrer automatiquement. Il n’y a pas de rappel de la navigation dans les compteurs principaux. Le GPS est très agréable dans sa recherche, sa fluidité et ses affichages. Cela compense un peu le fait que ses itinéraires ne sont pas toujours efficients. L’ensemble est bien entendu compatible Android Auto / Apple CarPlay, ce qui permet de contourner ce problème.







La MG ZS a quelques petits défauts, sur lesquels on passe car il s’agit d’un véhicule électrique sain, abouti, agréable et… proposé à un tarif de voiture chinoise. On aurait tort de s’en priver !



MG ZS EV : Fiche technique Marque : MG MG Modèle : ZS EV ZS EV Long Range Années de production : 2021- 2021- Moteur Type du moteur : Electrique Electrique Energie : Electrique Electrique Disposition du moteur - - Alimentation Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Suralimentation - - Distribution - - Nombre de soupapes - - Alésage & Course - mm - mm Cylindrée 0 cc 0 cc Compression - - Puissance 177 ch à - tr/min 156 ch à 4000 tr/min Couple 28.6 mkg à - tr/min 28.6 mkg à 100 tr/min Transmission Boite de vitesses - - Puissance fiscale 5 cv 2 cv Transmission Traction Traction Antipatinage Série Série ESP Série Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique Crémaillère, assistance électrique Cx - - Suspension avant McPherson McPherson Suspension arrière Semi-rigide Semi-rigide Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques Disques ABS Série Série Pneu avant 215/55 R17 215/55 R17 Pneu arrière 215/55 R17 215/55 R17 Dimensions Longueur 432 cm 432 cm Largeur 181 cm 181 cm Hauteur 165 cm 165 cm Coffre 448 litres 448 litres Poids - kg 1680 kg Performances Poids/Puissance NC NC Vitesse maxi (km/h) - - 0 à 100 km/h - 8.4 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA - 15.8 1000 mètres DA - 30.1 Consommations Sur route 0.0 0.0 Sur autoroute 0.0 0.0 En ville 0.0 0.0 Conduite sportive 0.0 0.0 Consommation moyenne 0.0 0.0 Réservoir 0 litres 0 litres Autonomie autoroute - km 340 km CO2 NC NC Prix & équipements NB d'airbags 6 6 Climatisation Série Série Prix de base 33990 euro 37990 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour MG ZS EV Crédit pas cher pour votre MG ZS EV Donnez votre avis ici ici

