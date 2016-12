Essai Mazda RX7 Biturbo

A la fin des années 60, il est une technique très prometteuse: le moteur rotatif. Cette technique créée par le Dr Wankel qui remplace le mouvement alternatif du piston par le mouvement du rotor dans une chambre circulaire (stator) a en effet certains atouts: taille très réduite, puissance élevée, absence de vibrations...

...mais il a aussi des inconvénients: personne ne sait intervenir sur ces moteurs, et des problèmes d'étanchéité entre le rotor et le stator sont la cause d'une consommation très élevée. Les révolutionnaires Citroën GS Birotor et autres NSU Ro80 sont donc retournées d'où elles venaient.

Sur une sportive, la consommation est moins importante que la puissance et la légèreté. C'est ce qui a motivé les troupes de Mazda à persévérer dans l'étude du moteur rotatif. 4 mois après sa victoire aux 24 heures du Mans, la marque a lancé une nouvelle génération de RX7, la troisième. Celle-ci se distinguait des autres sportives par son moteur rotatif tout d'abord, mais aussi par ses deux turbos séquentiels, une idée reprise de la Porsche 959. Un petit turbo pour la réponse à bas régimes, un gros pour la puissance à hauts régimes. Tout cela nous donne une puissance de 239 chevaux, étonnant quand on sait que la cylindrée est équivalente à 2x 654 cm3 !

La conduite de la Mazda RX7 n'a rien de révolutionnaire. Son moteur, au bruit étrange, est très linéaire mais prend bien les tours, et la transition entre le premier et le deuxième turbo est imperceptible. Sa tenue de route est très saine, très équilibrée, bien aidée en cela par sa bonne répartition des masses (moteur léger et boite accolée au pont, comme dans la Porsche 968) et par le fait que le couple à bas régime n'est pas débordant. Sur circuit, elle est capable de tenir tête à la 968, alors qu'une Honda NSX ne suit pas ! La carrosserie ne reprend aucun trait du modèle précédent. Si cette dernière ressemblait fort à une 944, il faut bien avouer que la dernière en date offre une ligne assez personelle et très agréable. Née pendant l'âge d'or du biodesign, elle use des courbes sans en abuser. Le modèle biturbo, le seul importé dans nos contrées, se distinguent pas l'aileron arrière. Si la ligne y perd un peu en légèreté, elle y gagne en revanche en agressivité, et c'est comme ça qu'on l'aime.

De toute façon, si jamais on n'aime pas, ce n'est pas un problème: il est très rare de voir une RX7. Difficile donc de lui donner une côte. Cependant devant le problème de l'entretien du moteur, même si celui-ci profite de la réputation de fiabilité japonaise, il parait difficile de vendre une RX7 au même prix qu'une Porsche 968...