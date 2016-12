Essai Nissan Patrol GR TD

Librairie Nissan

Nissan Patrol GR TD : Essai





L'année 1989 voit l'apparition en France du Nissan Patrol GR type Y60. Il s'agit d'une profonde évolution du Patrol type 160, à qui il succède en partie.

Le 6 cylindres en ligne turbo diesel est nouveau, et se distingue par sa distribution par courroie crantée et non plus par chaine, son arbre à cames en tête, et sa pompe à injection rotative. Ainsi, malgré une cylindrée plus réduite, il est un peu plus puissant. Côté châssis on abandonne enfin les ressorts à lames, on installe des freins à disques à l'arrière tandis que le différentiel arrière reçoit un blocage manuel. La boite de vitesses et celle de transfert seront repris ensuite sur le Patrol type 260, mais l'embrayage du GR est assisté. La carrosserie aussi s'inspire de l'ancienne, dont elle reprend même certaines parties, comme les portes, le pare-brise ou le capot, mais avec ses ailes gonflées et ses phares ronds, on ne peut les confondre. Ainsi, il mérite son appellation GR, pour Grand Raid.

Le Patrol GR, dans sa version à châssis court, propose d'étonnantes proportions: les ailes, déjà élargies d'origine, reçoivent sur la plupart des versions des extentions en plastique noir. Encore un peu et on le dirait plus large que long ! Avec ses gros pneus, il donne une impression de stabilité, de robustesse, et de sécurité. Pourtant, ce n'est pas si simple. Certes, en hauteur derrière votre long capot, vous êtes peu impressionnables. Cependant, vous allez vite vous apercevoir que le véhicule pèse déjà plus de 2 tonnes en châssis court, et ce ne sont pas ses 4 disques ventilés qui vont lui permettre des freinages d'urgence. Il faut donc anticiper. Ensuite, on a affaire à un 4x4 traditionnel, c'est à dire qu'on roule avec les seules roues arrières motrices sur chaussée adhérente. Sur le sec le Patrol GR offre une tenue de route étonnante tandis qu'il reste très sain sur le mouillé. Ca tombe bien, car la direction est trop démultipliée pour rattraper le survirage de la bête...

Tout cela, on l'oublie vite à l'usage. En effet, le freinage et le comportement vont parfaitement avec le moteur. Ce 6 cylindres, mélodieux au possible, quasiment indestructible (quoique certains puissent connaitre des problèmes de refroidissement), cette pièce qui participe grandement au charme du Patrol GR, ne développe finalement que 115 chevaux, ce qui est trop peu pour animer cette masse. Et contrairement au vieux Patrol 3.3, elle manque singulièrement de couple à bas régime: à moins de 1800 tr/min, point de salut ! Si cela se révèle peu gênant en ville, où le châssis court est maniable (il n'est gêné que par sa largeur), cela le devient sur route où il faut bien se lancer pour doubler. Sur autoroute enfin, on regrette aussi son manque de puissance, car il n'est pas bruyant et il offre une excellente tenue de cap. Aussi pas mal de propriétaires de GR profitent de la fiabilité du moteur pour le pousser vers les 140 chevaux.

En tout terrain on tient un bon client. La réduction est suffisante, les débattements importants, les angles caractéristiques dégagés, et on dispose toujours comme joker du blocage de différentiel arrière. Il ne sera limité que par la qualité des pneus, son poids dans les parties glissantes, son couple à très bas régime et ses dimensions dans les sous bois. A noter ses exceptionnelles dispositions aux dévers, dues à ses voies larges. Il vous emmènera partout, et avec une fiabilité exemplaire ! Sur piste, il est aussi confortable que stable, et la solidité légendaire de ses ponts permettront de rouler à un rythme très élevé.

Le Patrol GR est le porte drapeau de la gamme Nissan 4x4, aussi est il bien équipé. Compte tours, lave phares, vitres et rétros électriques sont incontournables. Suivants les versions, seront aussi disponibles inclinomètres, altimètre, baromètre, antenne électrique, climatisation, velours, cuir, sièges arrières indépendants, chauffage arrière autonome, ABS, airbag conducteur, etc...

Remplacé par le Patrol GR type Y61 début 1998, il continue une belle carrière en occasion: fiabilité, look, moteur mélodieux sont ses principales qualités. Attention à l'entretien, parfois négligé puisque réputé solide...