Accueil Autoweb > Essais routiers > Nissan > Essai Nissan Leaf e+

Librairie Nissan + La marque Nissan

+ La Nissan Leaf e+





Nissan Leaf e+ : Essai La Nissan Leaf est la toute première (et à ce jour la seule) auto 100% électrique à avoir remporté le prestigieux titre de Voiture de l’année. Nous avons eu l’opportunité d’en tester cette deuxième génération.







Contrairement à d’autres constructeurs, la marque a donc une certaine expérience du véhicule électrique, d’autant que la première génération de Leaf a tout de même rencontré un certain succès. Certes on n’en a pas croisé à tous les coins de rue mais les ventes étaient tout de même supérieures à celles des autres électriques.







Le gabarit de la Leaf était celui d’une grosse compacte, un véhicule bien plus gros que les autres rares véhicules électriques de l’époque. C’est ce gabarit, qui plaisait à la clientèle, qui a été repris pour la nouvelle Leaf. Elle offre une belle habitabilité ainsi que d’un coffre relativement important. En toute logique, le design est lui aussi resté apparenté à la précédente.







Bien évidemment, les principales évolutions sont techniques et portent sur le moteur et les batteries. La gamme est simple puisqu’elle se compose de la Leaf et de la Leaf e+. Cette dernière, notre version d’essai, dispose maintenant de 217 chevaux : c’est plus que suffisant. Elle est donc maintenant capable de rouler vite, assez vite.







Elle est capable de rouler vite mais pas d’assumer cela : le châssis n’est pas prévu pour. C’est une compacte de plus de 200 chevaux mais ça n’est surtout pas une sportive. Dans de telles conditions, la suspension se mettra à pomper, faute d’un amortissement suffisant. Les liaisons au sol ne sont du reste pas sa première qualité : à vitesse plus... normale, nous avons ressenti quelques trépidations dans la suspension.







Les batteries ont bien entendues été complètement revues. À la clef, notre Nissan Leaf e+ offre maintenant une assez belle autonomie. Ainsi, vous pouvez désormais compter environ 300 km en usage courant : notre mésaventure avec la précédente Leaf est maintenant oubliée !







Au volant, la mauvaise nouvelle est que la forme du dossier du siège ne nous convient pas. Et l’instrumentation, au design très/trop moderne, ne nous a pas séduit non plus. Pour tout le reste... quel plaisir !







La conduite de la Leaf est réellement agréable et particulièrement apaisante. La fonction e-Pedal permet de conduire à une seule pédale, le frein moteur plus important permettant alors de ne pas toucher aux freins. Cela demande une petite période d’adaptation pour qui n’est pas habitué des voitures électriques, mais quel plaisir ensuite ! La conduite autonome a elle aussi fait son apparition dans la Leaf. La fonction ProPilot (c’est son nom) nous a paru bien au point durant notre court essai.







Le petit carillon qui se déclenche en marche arrière est plaisant, à l’image de la conduite de la Leaf. Nous avons découvert avec étonnement que la climatisation n’offre qu’une seule zone, mais l’auto dispose de 4 sièges chauffants. Ça n’est finalement pas étonnant : ils permettent d’économiser le chauffage. Une vieille habitude dans le monde des véhicules électriques...







La Nissan Leaf ne change pas ce qui a fait son succès jusqu’à présent mais se bonifie. À l’heure où l’offre en électriques se multiplie, elle a toujours des qualités à faire valoir à commencer par son intéressant gabarit. http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Nissan+Leaf&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Nissan Leaf e+ : Fiche technique Marque : Nissan Modèle : Leaf (ZE1) e+ Années de production : 2019- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes aucune Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 217 ch à 4600 tr/min Couple 34.6 mkg à 500 tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 4 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant McPherson Suspension arrière Semi-rigide Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Série Pneu avant 215/50 R17 Pneu arrière 215/50 R17 Dimensions Longueur 449 cm Largeur 179 cm Hauteur 154 cm Coffre 435 litres Poids 1700 kg Performances Poids/Puissance 7.83 Vitesse maxi (km/h) 160 0 à 100 km/h 7.4 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 15.4 1000 mètres DA 29.2 Consommations Sur route 0.0 Sur autoroute 0.0 En ville 0.0 Conduite sportive 0.0 Consommation moyenne 0.0 Réservoir - litres Autonomie autoroute 280 km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 38300 euro -5000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Nissan Leaf e+ Crédit pas cher pour votre Nissan Leaf e+ Donnez votre avis ici

Nissan Leaf (ZE1): voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Site officiel du constructeur : Nissan

Aucun avis posté sur Nissan Leaf e+