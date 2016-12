Essai Peugeot 406 Coupé

Les plus jeunes l'ignorent peut-être, mais le coupé est une tradition chez Peugeot. En réalité, la plupart des voitures du constructeur de Sochaux ont été déclinées en coupé, que ce soit la 203 ou la 504...

Les finances dans les années 80 n'ont pas permies la commercialisation du Coupé 405 (qui en était surtout en réalité une version 2 portes). Mais en 1997, Peugeot a pu se permettre la commercialisation d'un véritable coupé qui ne reprend aucune pièce de carrosserie à la berline. Dessinée comme de coutume par Pininfarina, ce coupé est d'une rare élégance. Chacun y trouvera un charme différent, mais tout le monde sera sans doute d'accord pour y trouver un petit air de Ferrari 456 GT.

Pour le moteur, le Coupé 406 utilise des 4 et un 6 cylindres. Le premier 4 cylindres fut d'abord le XU10 des 605. Développant 135 chevaux, il était un peu à la peine dans cette grande voiture. Il a reçu ensuite l'EW10 de la 206 S16. Avec une boite plus courte c'est déjà nettement mieux. Et puis elle a reçu l'EW12 de la 607. Excellente voiture qui peut enfin compter sur quelques 160 chevaux et un couple suffisant...

...même s'il y a encore mieux: c'est en effet le Coupé 406 qui a étrenné le V6 ES commun à Peugeot-Citroën et Renault. On pourra rappeler que le Coupé 504 avait inauguré le nouveau V6 PRV en 1975: un moteur tous les 20 ans, il faut savourer son plaisir ! Ce V6 à 24 soupapes délivrait 194 ch, soit la puissance au cheval près de la BMW 328ci, de la Volvo C70 2.4T et de la Mercedes CLK230 Kompressor, ses trois principales concurrentes qui sont alors vendues plus chères d'environ 6000 euro. Au le 1er janvier 2000 ce moteur a été remplacé par celui de la 607. Il s'en distingue par pas mal de petites améliorations, la plus évidente étant le variateur de phase de l'arbre à cames d'admission. La courbe de couple est lissée pendant que la puissance gagne 16 chevaux: moins de caractère et un agrément finalement différent. Mais... où est passée la suspension pilotée ?

La Peugeot 406 Coupé a été remplacée par la 407 équivalente. Mais dessinée par le maître Pininfarina, elle reste une référence en terme de bon goût. Une valeur sûre en occasion.