Essai Peugeot 308 e-HDi

Peugeot 308 e-HDi : Essai

La Peugeot 308 gagne avec son restylage un diesel micro-hybride e-HDi qui allie efficacité et confort. Forte de son équipement généreux et d’une finition soignée, la berline du Lion dispose maintenant de nouveaux atouts pour séduire.

Si la pertinence de la chasse au CO2 pour aider la cause environnementale n’est toujours pas établie, il faut toutefois reconnaitre que le système de bonus/malus a contribué à la diversification des motorisations. Deux ou trois cylindres, cycles Miller, Atkinson ou Scuderi, hybride essence ou diesel, moteur thermique avec prolongateur d’autonomie électrique… Chaque constructeur ou presque a sa propre solution pour contrer la hausse du prix des carburants et se construire une image de marque autour d’une ingénierie différenciante.

Chez Peugeot, on mise beaucoup sur l’hybridation diesel-électrique, notamment avec la technologie Hybrid4 que l’on retrouve sur la 3008 et la 508 (sous l’appellation RXH dans sa version break). Profitant de son savoir-faire dans le domaine des motorisations diesel, le Lion a aussi lancé la micro-hybridation e-HDi, un système Stop & Start évolué utilisant un alternateur réversible de 2,2 kW. En plus des réductions de consommation sur des trajets urbains, il redémarre plus rapidement qu’un simple Stop & Start à démarreur renforcé et fonctionne même à froid.

Après la 508, la 308 restylée a été le deuxième modèle de Peugeot à recevoir la micro-hybridation. Il a en revanche été le premier à accoupler ce moteur e-HDi à une boite manuelle à six rapports, un luxe bienvenu qui permet de s’affranchir de la tristement célèbre boite pilotée BMP6. Celle-ci reste néanmoins au catalogue pour 700 € mais avec un bonus gouvernemental de 200 € pour récompenser ses 98 g/km de CO2.

Nous avons donc emmené ce 1.6 HDi de 112 chevaux sur un long parcours urbain comprenant de la ville (avec son lot d’embouteillage) et de la voie rapide (pas si rapide à cause… des embouteillages). Autant dire que la micro-hybridation a eu tout le temps de prouver son efficacité, principalement en ce qui concerne le confort des occupants. Au point mort et en-dessous de 20 km/h (8 km/h avec la BMP6), le moteur se coupe et la 308 continue sur sa lancée pour finir sa course en roue libre, sans arrêter la climatisation ni la direction assistée. Outre le silence, le fait de repasser au point mort plus tôt élimine un éventuel à-coup au rétrogradage. Quelques vibrations sont perceptibles au redémarrage mais on retiendra surtout l’insonorisation du bloc 1.6 qui rend cohérent tout le travail de Peugeot.

Selon les pneumatiques, la 308 tractée par le 1.6 e-HDi affiche des consommations urbaines officielles de 5.2 à 5.4 L/100 km. Ces valeurs se voient confirmées par notre essai à l’issu duquel l’ordinateur de bord a enregistré 5.7 L/100 km. La consommation mixte est donnée pour 4.2 à 4,5 L/100 km, un score crédible en regard de la boite manuelle dont l’étagement des six rapports favorise aussi bien l’économie de carburant que les insertions rapides dans le trafic.

En-dehors de la ville, sur des portions plus roulantes, il faudra au moins monter à 2000 tr/min pour trouver un début de puissance alors qu’à contrario le couple maximal se situe dans une étroite fenêtre, comprise entre 1750 et 2000 tr/min. Contrairement au 2.0 litres décliné en 150 et 163 chevaux, le 1.6 e-HDi a une vocation plus urbaine qu’il assume parfaitement en répondant à tous les points de son cahier des charges. On ne reviendra pas sur les qualités dynamiques du châssis qui ne font que confirmer une nouvelle fois les compétences de Peugeot dans ce domaine.

L’équipement de base de la Peugeot 308 1.6 e-HDi inclut déjà la climatisation bi-zone, les accoudoirs centraux avant et arrière, les jantes alliage 16", les vitres arrière électriques, les essuie-glaces et feux de croisement automatiques. La meilleure affaire se situe peut-être dans la finition intermédiaire Allure qui, pour 1600 € de plus, ajoute des bouches d’aération à l’arrière, le toit panoramique en verre, le volant sport cuir avec méplat, le GPS, l’aide au stationnement arrière et les rétroviseurs rabattables électriquement...

Texte Renaud Lacroix

Photos Renaud Lacroix & constructeur

