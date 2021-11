Essai Peugeot 607 V6 HDi

Librairie Peugeot

Peugeot 607 V6 HDi : Essai

601, 402, 404, 504, 604, 605... La Peugeot 607 est l'ultime descendante d'une noble lignée. Disponible aujourd'hui contre un prix sans grande concurrence, nous avons voulu revenir sur la version qui est sans doute la plus intéressante: celle équipée du V6 HDi.







La Peugeot 607, contrairement à ses concurrentes allemandes, n'a pas été disponible avec 36 motorisations durant sa carrière. La gamme Peugeot-Citroën n’était d’une part plus très riche en gros moteurs (ça ne faisait que commencer) et la demande n’y était pas forcément non plus, l’un expliquant l’autre.



A l’origine, il y avait les trois plus gros moteurs de la marque : le 2.2 16v de 160 chevaux, le 2.9 V6 qui passait à cette occasion à 210 chevaux, et le 2.2 HDi de 160 chevaux. La gamme gagnera ensuite un 2.0 HDi, le 2.2 HDi passera en biturbo, mais surtout la Peugeot 607 gagnera -tardivement- un moteur digne d’elle: le V6 HDi.







Même si Peugeot-Citroën est maitre dans l’art du diesel, ce 6 cylindres a été développé en collaboration avec Ford, tout simplement afin de réduire les coûts. Ainsi, les français l’ont utilisé pour les Citroën C5, Peugeot 407 et 607, pendant que le groupe Ford s’en est servi pour équiper les Jaguar S-Type et XJ, mais aussi les Land Rover Discovery et les Range Rover…



Comme tout V6 bien équilibré qui se respecte, le moteur DT17 est ouvert à 60°. Il dispose de 24 soupapes commandées par deux doubles arbres à cames en tête, et de deux turbos à géométrie variable. Précision: il y a un turbo par rang de cylindres, il ne s’agit donc pas d’une suralimentation étagée (le principe d’un petit turbo secondé ensuite par un gros turbo). Pas besoin de vous dire qu’il y a une injection directe par rampe commune.







Ainsi équipé, le DT17 développe 204 chevaux et offre au conducteur un très confortable couple de 44.9 mkg à seulement 1900 tr/min. Pas loin de ce qu’offre un 3.0 TDI de l’époque, un moteur qui n’est pas connu pour être avare en la matière ! En fait, on va vous faire une petite confidence: le 2.7 français pourrait même développer beaucoup plus mais c’est la boite automatique qui ne le supporterait pas. Et pour être tout à fait honnête, c’est même le talon d’Achille de l’auto: on ne compte plus dans les annonces les V6 HDi qui ont une boite cassée…



Bref, si on laisse le 2.7 HDi d’origine et que l’on entretient bien la boite automatique, on ne connaitra pas de problèmes particuliers. En effet, cette version V6 est apparue tardivement, et la 607 avait oublié tout problème de jeunesse depuis longtemps !







Et une Peugeot 607 qui n’a plus ses problèmes de jeunesse, c’est une super berline ! Une berline au design agréable, discret mais élégant. Le restylage, qui a notamment apporté des phares additionnels cerclés de chrome, est de ce côté là vraiment réussi.



La Peugeot 607, c’est aussi une berline spécialement habitable, façon Skoda Superb à l’arrière, et au coffre largement suffisant pour y ranger tout et n’importe quoi. L’équipement est assez riche de manière générale, et encore plus sur les versions V6 HDi qui font parties des exemplaires les plus récents et donc des mieux équipés. Notre exemplaire d’essai disposait du double vitrage, des 4 sièges chauffants, du GPS, du téléphone… Ce dernier marche cependant encore à l’ancienne : sans Bluetooth mais avec une carte SIM jumelle à insérer dans la fente prévue pour.







Avec le double vitrage de notre exemplaire, on n’entend rien à bord de notre Peugeot 607. Et surtout pas son noble V6, fût-il HDi. Comme ce dernier est couplé à une boite Tiptronic à 6 rapports très douce, la conduite est très, très feutrée. La suspension est à l’avenant: souple juste ce qu’il faut. Du caviar.



A noter que la boite reste plus intelligente que nombre de boites actuelles même des années après sa sortie : elle passe les rapports quand il faut, juste à propos, et surtout elle sait conserver un rapport -voir rétrograder- sur les gros freinages. Beaucoup de boites auto actuelles ne peuvent en dire autant ! Le programme Sport y ajoute juste ce qu’il faut de piquant: elle est plus dynamique, sans que ça ne vire à la caricature. 20/20. Le V6 HDi a du couple. Beaucoup de couple. Beaucoup… La conduite se fait donc à bas régime mais en filant vite, sans en avoir l’air.







Parlons du châssis, une tradition chez Peugeot. C’est comme le binôme moteur-boite : c’est parfait. Confortable, TRES confortable. Et très efficace. Un bouton permet d’accéder à un amortissement Sport. La voiture est alors redoutable d’efficacité, mais tout en gardant l’excellent confort qui la caractérise. Et qu’aucune concurrente étrangère n’est en mesure d’égaler…



Alors voilà: il faut aimer le look de la Peugeot 607. Ensuite, il faut trouver une version V6 HDi avec une boite automatique saine, ou mieux: remplacée. Ensuite, vous avez là une excellente berline… à un tarif en occasion qui ne mérite pas que l’on s’en prive.

