Essai Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115

Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115 : Essai

Mondiale, adj. : se dit d’une voiture qu’un constructeur veut écouler en grandes quantités en Russie et en Chine simultanément, quitte à en sacrifier le style et l’identité de marque.

C’est tout de même un comble : exporter un produit en promouvant le raffinement et « l’exception française » mais affadir sa ligne pour se contenter d’une idée de luxe véhiculée par le logo. Bientôt on rasera la crinière des lions et on les peindra en noir et blanc sous prétexte que les Asiatiques préfèrent les pandas. Le dessin extérieur de la Peugeot 208 n’a certes pas fait l’unanimité mais le travail stylistique indéniable donne à la citadine de Peugeot une personnalité marquée. Basé sur la même plateforme, le 2008 présente des lignes à peine plus originales que celles de ses grands frères 3008 et 4008. Le profil fait apparaitre des blocs optiques torturés et un décroché de toit curieux mais la face arrière, comme le bouclier avant, ne laissent aucun souvenir. Difficile même de lui trouver cette « robustesse » que les crossovers sont censés évoquer.

Peugeot a en revanche reporté tout l’habillage intérieur de la 208 vers le 2008, accompagné de la même qualité de finition. A partir du troisième des quatre niveaux de gamme, on retrouve avec plaisir un choix de matériaux qui flatte les yeux et les doigts. Le petit volant, tantôt apprécié et tantôt critiqué, fait lui aussi son retour. Il ne s’adapte peut-être pas à toutes les positions de conduite mais force est de constater qu’il donne l’impression d’une réponse plus directe du train avant.

Bien qu’allongé de 200 mm et rehaussé de 96 mm par rapport à la 208, le 2008 demeure un crossover urbain. L’empattement n’a d’ailleurs pas changé. Autant dire que les passagers arrière n’auront pas autant de place que dans un SUV, notamment pour les genoux et la tête. Le volume de chargement se porte quant à lui à 350 litres et la banquette arrière se rabat avec une extrême facilité pour lui permettre d’en atteindre presque 1200. Le coffre comprend aussi quelques gadgets bien pratiques comme le bac de rangement sous le plancher, les crochets montés sur des rails ou les sangles de maintien situées sur les zones de rangement latérales.

Le panel de motorisations disponibles pour le 2008 est un autre point en faveur de Peugeot. Le choix s’étend du petit trois cylindres essence de 82 ch étonnamment bien insonorisé au 1.6 e-HDi 115 avec sa boite manuelle à six rapports. Dans le cadre de cet essai, nous avons opté pour ce dernier, plus séduisant sur le papier que son homologue essence, le 1.6 VTi de 120 ch et sa boite à cinq rapports.

Le 1.6 e-HDi délivre 27.6 mkg de couple à 1750 tr/min, largement assez pour mouvoir ce crossover d’une surprenante légèreté (1180 kg) dans les situations courantes de la vie quotidienne. Du 3ème au 6ème rapport, l'overboost de Peugeot permet même de gagner 1.5 mkg supplémentaires en cas de nécessité. Cela fait du 2008 une voiture polyvalente qui, sans pour autant être une grande rouleuse, remplit très bien son contrat en dehors de la ville.

De même, son amortissement efficace lui permet d’emprunter les chemins sans secouer ses passagers alors qu’il n’a évidemment pas la vocation d’un franchisseur. Pourtant Peugeot propose, de série sur le haut de gamme (en option à 300 € sinon), le Grip Control. Cet artifice électronique gère la motricité des roues avant en autorisant ou limitant le patinage selon le terrain rencontré. Il offre ainsi une alternative peu coûteuse (et plus légère !) à la transmission intégrale qu’on trouve chez certains concurrents. Il suffit au conducteur de mettre le sélecteur sur la bonne position (neige, sable et tout-chemin) pour changer la réponse du système. Ces modes ne bouleversent pas le comportement du 2008 mais le crossover urbain de Peugeot parvient néanmoins à se sortir de situations délicates sans trop d’efforts.

Il ne lui manque qu’un retour d’informations plus net dans le volant pour améliorer le ressenti de la route et profiter au mieux de l’excellent guidage du train avant. Le 2008 est en effet aussi précis que bien équilibré en virage mais l’assistance de direction a tendance à donner une sensation « caoutchouteuse » autour du point milieu. Si on reconnait là toutes les qualités routières de la 208, ce n’est pas un hasard : les deux voitures possèdent des trains roulants organiquement identiques. Les principaux changements ont porté sur la mise au point de l’amortissement, la hauteur de la garde au sol (+ 25 mm) et la largeur des voies (+8 mm à l’avant et + 33 mm à l’arrière).

Donné pour 4.0 L/100 en cycle mixte et 4.7 L en cycle urbain, le 2008 se montre relativement raisonnable puisque nous avons enregistré un score de 7.5 L/100 km sur notre parcours de ville et de montagne, sans être particulièrement tendre avec l’accélérateur. En surveillant mieux son rythme et en ajoutant une portion d’autoroute à régime stabilisé, on peut facilement tomber à 6.0 L/100 km.

Texte Renaud LACROIX

Photos Renaud LACROIX, Sébastien RABATEL et constructeur

