Essai Peugeot 206 1.6 16v et HDi 90

Librairie Peugeot

Peugeot 206 1.6 16v et HDi 90 : Essai

Au moment de l’achat, la tentation est grande entre une HDi économique à l’usage et une 1.6 16v plus performante et moins chère. Nous avons décidé de les opposer…

Côté confort, les différences sont minimes: le HDi est silencieux, ne vibre pas, et a disposé à partir du restylage des 206 du même châssis raffermi et de la même monte pneumatique que le 1.6 16v. Aucune lourdeur du train avant, qui caractérise trop souvent les motorisations diesel n'apparaît, et le châssis ne fait pas preuve d'une vivacité excessive. Du tout bon ou presque, la suspension raffermie ne reproduisant du coup plus le confort des premières versions.

Nous passerons rapidement sur l'intérieur des 206, sans grande surprise: le dessin est agréable, le niveau d'équipement est bon sur les versions Premium, malgré l'absence de condamnation automatique des portes. On notera tout de même qu’à part sur les versions XS, la forme des sièges n’est pas très agréable.

Au chapitre des performances, les impressions (le plus important au final) sont intéressantes. Jusqu’à 120 km/h, le HDi 90 sera plus agréable que le 1.6 16v car si en performances pures cette dernière reste devant, elle oblige à cravacher tandis que le HDi est plein à tous les régimes. Sur le dernier rapport il grimpe vigoureusement jusqu’à 150, vitesse à partir de laquelle il s'essoufle doucement (ce qui ne l’empêche pas de dépasser les 180 km/h sur le plat). Le 1.6 16v commence à se réveiller à partir du moment où il tourne vite, c'est à dire que sur le dernier rapport il se montrera encore vif jusqu'à 190 km/h (au compteur, les 200 sont dépassés sans souci). Mais, si la 1.6 16v se montre la plus performante face au chronomètre et plus rigolote pour un rapide essai, le HDi offrira plus d’agrément en conduite usuelle.

Côté conso, le HDi ne peut qu’être le meilleur, mais le 1.6 16v se montre assez raisonnable pour une motorisation essence de cette puissance.

Au final donc, nos 206 se tiennent dans un mouchoir: à moins de vraiment chercher la performance, le HDi 90 s'impose à l’usage. Reste le prix, nettement plus important pour le diesel. Faites bien vos comptes avant achat ! A moins que la Peugeot 206 1.6 HDi 110 ne réunisse le meilleur des deux mondes...