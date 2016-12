Essai Peugeot 304 S Cabriolet

Librairie Peugeot

Peugeot 304 S Cabriolet : Essai

La 204 marqua les esprits en étant la première Peugeot à adopter tout à la fois la traction avant et un moteur transversal, une vraie révolution pour ce constructeur habituellement traditionaliste. La Peugeot 304 en sera une version modernisée, et la S Cabriolet l'ultime évolution…

Le premier contact avec la 304 Cabriolet est agréable. Tout d'abord, il est plus petit que ce que l'on pense. Il mesure certes 3.76m en longueur, mais seulement 1.57m en largeur, pour 1.33m de hauteur. Ces deux dernières valeurs sont d'un autre temps. Pourtant, les proportions sont agréables, et le temps n'a fait qu'ajouter du charme à cette voiture. A l'intérieur aussi, nous sommes quelque peu dépaysés : cette ultime version S se caractérise par ses sièges plus grands et plus enveloppants, qui paraissent presque trop grand pour ce petit habitacle. N'espérez pas faire monter du monde à l'arrière, il n'y a pas la place. Devant vous s'étend une planche de bord simple mais pratique, qui se caractérise par son allume-cigares, son compte-tours et l'absence de levier de vitesses : sur la S, il est au plancher. Une fois au volant, on se sent bien installé, et la place ne manque pas plus que ça. Disons que tout est à portée de main ! Nous pouvons donc nous tourner la clef de contact. De la main gauche !

Mais pour profiter de la voiture, il convient tout d'abord de décapoter. Un crochet à chaque extrémité de la voiture ne suffit pas. Il faut sortir de la voiture pour retirer les boutons-pression qui fixent la partie de la capote allant de la porte à la lunette arrière, et pour plier – facilement – la capote. Ne comptez en revanche pas ouvrir la capote négligemment d'une main tout en conduisant, justement à cause de la présence de ces boutons-pression.

Après quelques secondes de démarreur, ce qui est courant sur un moteur ancien et alimenté par carburateur, le moteur se lance. On s'étonne du peu de bruit émis par le XL3 S. La direction, non assistée, est vraiment légère, la voiture braque bien, ses dimensions sont réduites, et la manœuvrer est un plaisir. La boite, dont le levier est au plancher, n'a ni le charme des boites au volant ni la rapidité des boites actuelles, mais a le mérite d'être très douce. La voiture est légère et sans inertie, on s'élance rapidement, et on se trouve rapidement à bon rythme. Enfin, c'est ce qu'on pense. Car la lecture du tachymètre nous apprend que l'on est en train de cruiser à seulement 70-80 km/h…

En réalité, notre 304 Cabriolet S est moins puissante que ce que le logo « S » laisse présager. La voiture a beau ne peser que 895 kg, nous sommes à la tête de 74 chevaux seulement, et l'impression de vitesse est apportée par la boîte composée de rapports assez courts, et d'un toucher de route vieux de plus de 30 ans. Entendons nous : la voiture est relativement confortable et la tenue de route fort saine, ce qui fait que la 304 peut être une voiture quotidienne. Les performances sont du reste suffisantes pour se glisser dans la circulation sans problème, avec une vitesse de pointe de quelques 160 km/h et un kilomètre départ arrêté réalisé en 35.6". Mais pousser un cabriolet de 30 ans dans ses derniers retranchements, nous en sommes totalement incapables, et nous continuerons notre balade à 70-80 km/h…

Rouler en Peugeot 304 S Cabriolet n'est pas un effet de mode, mais au contraire un art de vivre. Rouler dans un véhicule qui se fait rare, agréable malgré ses 30 ans, économique en entretien, accessible à l'achat, mais qui dégage pas mal de charme. Un bon choix pour sa première voiture de collection, dès lors que la rouille ne l'a pas attaquée…

