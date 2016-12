Essai Peugeot 207 Féline 1.6 THP 150

Librairie Peugeot

Peugeot 207 Féline 1.6 THP 150 : Essai

Dans la gamme 207, il n'y a pas que les populaires HDi, la ludique CC ou la sportive RC : il y a aussi une version raffinée Féline, la seule à permettre d'accéder à la motorisation portant le doux nom de 1.6 THP 150.

Nous ne vous ferons pas l'affront de vous présenter la 207, tant sa silhouette est maintenant répandue sur nos routes. Reste que la version Féline n'est pas si fréquente. Elle succède dans l'esprit aux 206 Roland Garros et aux 205 Gentry et se pare des équipements les plus raffinés de la gamme. On pourra la reconnaître extérieurement à jantes 17 pouces et à son toit panoramique en verre, tandis qu'il sera beaucoup plus difficile de repérer ses phares directionnels. Le style de cette 207 Féline est juste comme il faut : sobre mais élégant.

A l'intérieur, l'équipement est du genre fourni, avec de série et en vrac : clim' bizone, radar de recul, détection de sous-gonflage des pneus, rétroviseurs rabattables électriquement, surtapis, et même une paire d'accoudoirs avant. On retrouve avec plaisir les compteurs façon moto de la 207 et leurs cerclages de chrome, relayés ici par la présence d'un pommeau, de pédales et de seuils de portes au look aluminium. Il n'y a pas à dire, cette 207 Féline sait recevoir !

Sous le capot se cache un nouveau moteur baptisé dans la gamme 1.6 THP 16v 150. En réalité, son nom en interne chez Peugeot-Citroën est « EP6 DT », mais reconnaissons que ce n'est pas beaucoup plus parlant. Il s'agit là du moteur développé en partenariat avec le groupe BMW et que l'on retrouve également dans la Peugeot 207 RC et la Mini Cooper S. Disposant toujours d'un turbocompresseur à double entrée, de l'injection directe d'essence et d'une pompe à huile pilotée, il se passe en revanche du système de distribution variable continue des 207 VTi et Mini Cooper. Cela ne l'empêche pas de développer quelques 150 chevaux, mais surtout un couple confortable de 24.5 mkg disponible à partir de seulement 1400 tr/min, et jusqu'à 3500.

Avec pareilles caractéristiques, Peugeot nous refait le coup du moteur Turbo CT, la gourmandise en carburant en moins. Comprenez par là qu'avec de telles caractéristiques de couple, notre Peugeot 207 Féline 1.6 THP (Turbo Haute Pression) offre une disponibilité de tous les instants, du plus bas régime jusqu'en haut du compte-tours. Là où l'on aurait aimé trouver un peu plus de rage, d'ailleurs. Ce n'est clairement pas la philosophie de la voiture, il existe pour cela la 207 RC et la Féline ne doit pas être considérée comme une mini-RC. Pourtant, avec plus de 210 km/h en pointe et un kilomètre départ arrêté parcouru en 30 secondes, cette auto ne peut en aucun cas être qualifiée de molle. Cela manque juste un peu de sel…

Au volant, la Peugeot 207 Féline joue sur du velours : les commandes sont douces et agréables (mention spéciale à la direction), le moteur est discret et on ne peut plus onctueux, et le confort de conduite est donc très bon. Les passagers pourront en dire autant, même si la présence de roues chaussées en 205/45 VR17 annule une partie du travail de filtrage de la suspension. Cette présence profite en revanche directement au châssis de la 207. Déjà au-dessus de la moyenne en général, son comportement est ici à citer en référence, notamment car sa grande maniabilité ne se transforme jamais en instabilité. Du grand art.

Les voitures capables d'être comparées à la Peugeot 207 1.6 THP ne sont pas si nombreuses. Citons bien entendu la Renault Clio 2.0 16v, la Ford Fiesta ST, l'Opel Corsa GSi et la Volkswagen Polo GTI. Mais le prospect pourra également hésiter avec un diesel bien vitaminé comme par exemple la Fiat Grande Punto 1.9 JTD 130. Toutefois, à l'exception de la Clio Initiale, toutes se présentent uniquement sous un look sportif, moins discret et raffiné que ceux de nos deux françaises : tout dépend de ce que l'on recherche…

Cette Peugeot 207 peut au premier abord apparaître plus chère que ces concurrentes venues de l'étranger, mais en réalité il n'en est rien si l'on prend la peine d'additionner les options nécessaires aux autres pour arriver au niveau d'équipement de la version Féline. Si vous n'en avez que faire, il vous reste toujours la possibilité de vous rabattre sur la plus simple finition Premium Pack, sensiblement moins chère.

Budget insuffisant pour acheter une 207 RC ? Passez votre chemin, ou le moteur 1.6 THP de 150 chevaux risque de vous décevoir. Cette Peugeot 207 Féline comblera en revanche tous les autres, à la recherche d'une voiture discrète, performante, élégante et bien équipée, et qui veulent encore échapper au diesel.

