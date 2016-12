Accueil Autoweb > Essais routiers > Peugeot > Essai Peugeot 5008 2.0 HDI 150 et 1.6 THP

Peugeot 5008 2.0 HDI 150 et 1.6 THP : Essai A notre arrivée au parc presse de Peugeot, elles sont toutes là. La petite rouge avec ses jantes noires nous tente terriblement… Mais à notre grand regret, ce n’est pas la RCZ que nous venons chercher. C’est même son opposé !Contrairement au sulfureux coupé, l’originalité n’est pas de mise avec le 5008. Le monospace compact de Peugeot propose une ligne (trop ?) classique. Du coup, c’est à peine si on se souvient l’avoir croisé. Pourtant, il connaît un certain succès et fait partie du paysage automobile français. Nous ne sommes pas encore installés à son bord que nous nous posons déjà une question fondamentale. Le 5008 serait-il aussi fade à conduire que sa ligne le laisse à supposer? Que nenni et il suffit de pénétrer à bord pour s’en convaincre. Le Peugeot 5008 a manifestement plus d’un tour dans son sac. A commencer par son habitacle particulièrement réussi. La planche de bord est joliment dessinée et bénéficie de matériaux de qualité. La finition est bonne malgré des approximations dans les ajustements et quelques plastiques mal ébarbés. La console centrale orientée vers le conducteur, la bonne position de conduite ainsi que l’angle d’inclinaison du volant identique à celui de la Peugeot 308 suggèrent le plaisir de conduite… Et dans la pratique, le 5008 dispose d’arguments de poids afin de plaire aux pères de famille pressés. Fort d'une puissance de 150 chevaux et d'un couple de 34.7 mkg à 2000 tr/min, le 2.0 HDi offre de très belles prestations. Ainsi gréé, le 5008 ne manque jamais de souffle. Reprenant avec douceur dès 1400 tr/min pour le plus grand bonheur des citadins, il se montre également vigoureux entre 2000 et 4800 tr/min. Cette santé se confirme chronomètre en main. Le 5008 atteint 195 km/h et ne nécessite que 9,9 secondes afin de passer de 0 à 100 km/h. Cerise sur le gâteau, il ne fait pas payer ses qualités à la pompe. Durant les 1400 km de notre essai, le 2.0 HDi n’a consommé que 7.4 litres au 100 km. Un score honorable eu égard aux conditions de l’essai mais qui reste bien éloigné des 5.8 L annoncé par Peugeot. La boîte 6 se montre parfaitement étagée. Elle profite d’un bon guidage et contribue au plaisir de conduite, même si le verrouillage des rapports se montre parfois un peu trop ferme. Donc oui, nous avons bien parlé de plaisir car la qualité des prestations dynamiques est élevée. La direction hydraulique se montre ferme et précise sur les routes sinueuses. Elle aurait même frisé la perfection si elle ne présentait pas un léger flou autour point zéro qui affecte le maintien de cap... en ligne droite ! Le tempérament du 4 cylindres diesel peut aussi peut générer des remontées de couple dans la direction. Toutefois, la motricité est excellente grâce à l'efficacité de l’ASR, qui dispose d’une fonction Snow Motion pour les conditions d’adhérences précaires (neige, boue…). La 5008 se place au doigt et à l’œil ! Le train avant, hérité de la 308, est toujours aussi incisif tandis que l’arrière suit fidèlement la trajectoire demandée. Malgré une hauteur de 1.64m et un centre de gravité élevé, le roulis et le sous-virage restent assez bien maîtrisés. Et combien même sa masse se fait ressentir lors des changements d’appui, le comportement routier de la Peugeot 5008 fait office de référence dans la catégorie. Le freinage se montre également très satisfaisant. Sa puissance se prêterait parfaitement bien à une conduite dynamique… si l’AFU ne se montrait pas aussi sensible. Le 5008 2.0 HDi régale donc son conducteur, mais il sait aussi recevoir toute la famille. Avec son habitacle lumineux, grâce au toit en verre, le monospace compact de Peugeot est agréable à vivre. A son bord, les rangements ne manquent pas et la modularité est satisfaisante. Les bruits d’air n'apparaissent pas avant 140 km/h. En revanche, quelques sifflements pourront se faire entendre au niveau de la jonction pare-brise/toit en verre. Le 2.0 HDi contribue également au bien être de toute la famille en se faisant oublier à vitesse stabilisée. Et c’est heureux car à l’accélération, il émet malgré la bonne insonorisation une sonorité un peu agricole. Les sièges, en cuir sur notre version d’essai, sont assez confortables tout comme les suspensions qui proposent un bon compromis entre le confort et la tenue de route. Sur les versions 7 places, l’accès à la 3ème rangée est facilité par un astucieux système qui permet de basculer ceux de la 2ème rangée. En revanche, il n’y aura pas de miracle pour les passagers amenés à voyager dans les deux sièges du fond. Ils devront se contenter d’un espace aux jambes plus limités... comme sur le Grand C4 Picasso ou le Grand Scénic. Les 5 autres occupants sont traités avec plus d’égards et profitent d’une excellente habitabilité. Le coffre propose également une bonne contenance en configuration 5 places. Les fauteuils à l’arrière, ainsi que celui du passager avant peuvent s’escamoter afin de former un plancher plat. Le volume de chargement peut alors atteindre 2506 litres. Enorme ! Le 5008 est bien doté de série et propose des équipements inédits à ce niveau de gamme, comme l’affichage tête haute. Cette option permet de visualiser sa vitesse sans avoir à quitter les yeux de la route. Une pure merveille qui mériterait tout de même de recevoir plus d’informations comme la suggestion du rapport à sélectionner qui apparaît encore au niveau des compteurs… que nous ne regardions quasiment plus ! Le GPS du pack WIP Nav se montre assez efficace et facile à manipuler. Il s’accompagne de surcroit d’une sono qui fera le bonheur de tous… à moins que les passagers ne préfèrent profiter des écrans multimédias installés au dos des appuis tête avant. Le Peugeot 5008 peut également recevoir le distance alert qui calcule le temps qui sépare le 5008 du véhicule qui le précède ou encore un dispositif d’aide au stationnement… qui ne va pas jusqu’à garer la voiture seul. Dommage… Avec le 5008, Peugeot se donne enfin le moyen d'attaquer efficacement le renaut scenic. Après avoir longtemps joué la carte des breaks SW, le constructeur sochalien débarque sur l'un des marchés les plus porteurs avec un véhicule très abouti qui propose un plaisir de conduite au dessus de la moyenne sans ne rien sacrifier de la modularité ! Il était temps... Texte & photos: Hatem Ben Ayed L’autre version: Peugeot 5008 1.6 THP 156… Pour les réfractaires au diesel, Peugeot propose deux motorisations essences sur le 5008 : le 1.6 VTI de 120 chevaux et la 1.6 THP de 156. Nous avons pu prendre en main cette seconde version durant quelques kilomètres. Cette motorisation équipée d’un turbo basse pression est aussi agréable que performante. Plus linéaire que le 2.0 HDi, le 1.6 THP joue la carte de l’onctuosité surtout lorsqu’elle est associée à l’excellente boîte automatique à 6 rapports. En revanche, ces prestations se payent à la pompe : comptez 1.5 litre supplémentaire pour parcourir 100 km… Mais à finition égale, la version 1.6 THP est moins chère de 2.100€ (déduction faites du malus écologique) que son équivalent diesel. De quoi se payer quelques pleins ! Réagissez à l'essai du Peugeot 5008 sur le forum http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Peugeot+5008&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Peugeot 5008 2.0 HDI 150 et 1.6 THP : Fiche technique Marque : Peugeot Peugeot Modèle : 5008 1.6 THP 5008 2.0 HDI 150 Années de production : 2009- 2009- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Energie : Essence Diesel Disposition du moteur Transversal avant Transversal avant Alimentation Injection directe Rampe commune Suralimentation Turbo à double entrée KKK + intercooler Turbo à géométrie variable + intercooler + overboo Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre 4 par cylindre Alésage & Course 77.0 x 85.8 mm 85.0 x 88.0 mm Cylindrée 1598 cc 1997 cc Compression - - Puissance 156 ch à 5800 tr/min 150 ch à 3750 tr/min Couple 24.5 mkg à 1400 tr/min 32.6 mkg à 2000 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports 6 rapports Puissance fiscale 9 cv 8 cv Transmission Traction Traction Antipatinage Serie Serie ESP Serie Serie Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - - Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Bras tirés Bras tirés Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques Disques ABS Serie Serie Pneu avant 205/55 WR16 215/55 WR16 Pneu arrière 205/55 WR16 215/55 WR16 Dimensions Longueur 453 cm 453 cm Largeur 189 cm 189 cm Hauteur 165 cm 165 cm Coffre 679 litres 679 litres Poids - kg 1730 kg Performances Poids/Puissance NC 11.5 Vitesse maxi (km/h) - 196 0 à 100 km/h - 10.3 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA - 17.9 1000 mètres DA - 31.8 Consommations Sur route - - Sur autoroute - - En ville - - Conduite sportive - - Consommation moyenne - - Réservoir 60 litres 60 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 167 g/km

151 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 9 9 Climatisation Série Série Prix de base 25500 euro +1500 euro (écotaxe) 28350 euro +1000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Peugeot 5008 2.0 HDI 150 et 1.6 THP Crédit pas cher pour votre Peugeot 5008 2.0 HDI 150 et 1.6 THP Donnez votre avis ici ici

