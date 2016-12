Accueil Autoweb > Essais routiers > Toyota > Essai Toyota Land Cruiser SW Série 100

Le Toyota Land Cruiser est intéressant dans le sens où son histoire colle à l'évolution des tout-terrains. Ce 4x4 né au début des années 50 était d'abord une évolution de la Jeep MB. Il va avoir une évolution en châssis long, qui va par la suite évoluer différemment du châssis court. Le FJ55, premier Land Cruiser Station Wagon du nom, se distinguait par son design assez maladroit. La leçon a porté et en 1980 le FJ60 fut, lui, assez réussi. C'est cette génération qui connut les joies du diesel (HJ60 de 105 chevaux puis HJ61 de 136 chevaux). La gamme a connu enfin sa consécration en 1990 avec la présentation des HDJ80. Le moteur diesel passait à 4.2 litres et 167 chevaux, puissance exceptionnelle pour un diesel. Cette série corrigeait aussi les défauts de la série 60 avec une transmission intégrale, des ressorts hélicoïdaux et 4 freins à disques. Pour 1998, on a eu droit à la série 100. La série 100 a été créée en suivant deux directives: d'une part être le digne successeur de la série 80, en étant notamment capable d'effectuer sans problème des raids en Afrique, d'autre part suivre les Range Rover et Jeep Grand Cherokee sur la voie des tout-terrains de prestige en se rapprochant de berlines conventionnelles pour le confort, la tenue de route et les performances. Il fallait également offrir une alternative aux BMW X5 et Mercedes Classe M pour ceux à qui le Lexus RX 300 ne convenait pas. Par rapport à la série 80, la nouvelle venue est plus longue (+7 cm), plus large (+4 cm) et surtout plus lourde de 300 kg. Les moteurs ne sont pas en reste puisque le turbo-diesel passe de 170 à 204 chevaux dans le HDJ100. Pour remplacer le 4.5 essence, le UZJ100 (c'est son nom) accueille pour la première fois sur un Land Cruiser un moteur V8, un 32 soupapes de 4.7 litres développant 235 chevaux. Le châssis, lui, adopte comme le Range Rover une suspension pneumatique réglable en hauteur sur la version VXE et y ajoute un réglage de la souplesse d'assouplissement. Certes, le blocage de différentiel avant a disparu, mais il ne servait qu'en cas de situation extrême, ce qui, avec la nouvelle philosophie du Land Cruiser, avait peu de chance d'arriver. Du coup, pour 2004, le blocage arrière a disparu aussi, remplacé par un antipatinage. Sur le papier, le 100 est supérieur au 80 mais dans la pratique le nouveau venu est plus lourd, plus pataud et plus encombrant que l'ancien. Le futur Land Cruiser SW sera sensiblement moins pataud: il se murmure que ça serait un SUV sans prétention en matière d'aptitude 4x4... http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Toyota+Land&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Toyota Land Cruiser SW Série 100 : Fiche technique Marque : Toyota Toyota Modèle : Land Cruiser SW HDJ100 Land Cruiser SW UZJ100 Années de production : 1998-2003 1998-2003 Moteur Type du moteur : 6 cylindres en ligne 8 cylindres en V à 90° Energie : Diesel Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Injection directe Gestion intégrale Suralimentation Turbocompresseur + intercooler - Distribution Arbre à cames en tête - Nombre de soupapes 4 par cylindre 4 par cylindre Alésage & Course 94.0 x 100.0 mm 94.0 x 84.0 mm Cylindrée 4164 cc 4664 cc Compression 18.8 9.6 Puissance 204 ch à 3400 tr/min 235 ch à 4800 tr/min Couple 43.9 mkg à 1400 tr/min 44.3 mkg à 3400 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports + réducteur Auto 4 rapports + réducteur Puissance fiscale 15 cv 19 cv Transmission Intégrale Intégrale Antipatinage Non Non ESP Non Non Châssis Direction Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Cx - - Suspension avant Doubles triangles Doubles triangles Suspension arrière Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques Disques ABS Serie Serie Pneu avant 275/65 R17 275/70 R16 Pneu arrière 275/65 R17 275/70 R16 Dimensions Longueur 489 cm 489 cm Largeur 194 cm 194 cm Hauteur 188 cm 188 cm Coffre 830 litres 0 Poids 2260 kg 2260 kg Performances Poids/Puissance 11.0 9.61 Vitesse maxi (km/h) 178 175 0 à 100 km/h 13.6 10.7 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA 19.0 18.6 1000 mètres DA 34.4 - Consommations Sur route 10.5 13.3 Sur autoroute 13.9 - En ville 19.3 21.8 Conduite sportive - - Consommation moyenne 10.9 16.4 Réservoir 96 litres 96 litres Autonomie autoroute 691 km - km CO2 292 g/km

393 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 2 2 Climatisation Série Série Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée

