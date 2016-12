Essai Toyota Yaris 69 VVTi

Librairie Toyota

Toyota Yaris 69 VVTi : Essai

Surcoût à l’achat et à l’entretien, les moteurs Diesel ne sont pas toujours les plus intéressants à l’achat, surtout pour une petite voiture à destination urbaine. Essai de l’une des dernières arrivées, la Yaris 69 VVTi.

Sous le capot se trouve une vieille connaissance : un 3 cylindres de 1.0 litre à 12 soupapes (et distribution variable VVT-i). C’est lui qui motorisait déjà l’ancienne Yaris, mais que l’on trouve également dans l’iQ et surtout dans le trio Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Aygo.

La puissance de 69 chevaux semble suffisante pour son usage, tandis que le couple de 9.5 mkg risque sur le papier de ne pas être tout à fait assez, cylindrée de seulement 1 litre oblige ! Mais il suffit d’une boite bien étagée pour que cela ne pose pas souci.

Malheureusement, l’étagement de la boite de vitesse est à l’exact opposé de ce qu’il fallait. Pour passer les normes antipollution avec le meilleur score possible, notre Yaris 69 VVTi a été affublée d’une boite incroyablement longue : jugez plutôt : en 3ème, nous avons presque atteint les 140 km/h !!! C’est sans doute un record pour une auto de cette puissance. Pire, le trou est vraiment important entre la première et la seconde, même si l’on tire sur la première. Bon, la Toyota Yaris 69 VVTi est une voiture ratée me direz-vous ? Pas du tout. Car la bonne humeur habituelle de son 3 cylindres rattrape tout. Pour tout vous dire, on s’est même franchement marré à son volant !

Le 1.0 VVT-i est très souple. Mais surtout, il est toujours aussi mélodieux ! Ça devient du coup un véritable plaisir de le mener en permanence à la cravache et de profiter de ses montées en régime. On le fait sans arrière-pensée car la fiabilité légendaire de Toyota est une réalité, sur ces moteurs à essence ! Mené en permanence au maxi de ses possibilités, il a consommé moins de 8 litres au 100. Nul doute qu’avec un conducteur plus raisonnable, ce chiffre (pas si dingue) sera largement diminué !

Vous l’avez compris, on a tiré en permanence sur notre chère Toyota Yaris 69 VVTi. Et cela car le châssis nous a largement permis d’en profiter ! La tenue de route est en effet assez ludique : amortissement, direction, train avant, tous les ingrédients sont là. En prime, l’auto n’est pas piégeuse et pourra être mise entre toutes les mains, y compris celle d’un jeune conducteur. Le contrôle de stabilité VSC est livré de toute manière de série.

Le look de la Toyota Yaris 3ème du nom est relativement sportif, même si notre version d’accès Active n’avait pas droit à l’aileron et aux jantes alu, des élements indisponibles avec ce petit moteur 1.0. L’intérieur est également sympa à regarder, même s’il l’est un peu moins au toucher. Surtout, la nouvelle Yaris a perdu la plupart des rangements qui faisaient l’agrément de l’ancienne, ainsi que la si pratique banquette coulissante.

Il y a tout de même une belle compensation : le niveau d’équipement. De série, toutes les vitres sont électriques, l’autoradio-MP3 dispose des prises auxiliaires et iPod et se commande directement au volant. Il y a également tous les airbags (8 !) ainsi que le VSC. Il y a même la fonction raccompagnement pour les phares… Un agréable GPS-Bluetooth-Alerte radars fixes-Alarme survitesse-Fonction Facebook est disponible en option à prix modique.

A moins d’être à cheval sur les aspects pratiques intérieurs, la Toyota Yaris 69 VVTi est une proposition très sympathique dans son segment. On vous le répète, on s’est régalé à son volant !

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

