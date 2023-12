Essai Toyota Corolla Hybrid 140 GR Sport

Librairie Toyota

Toyota Corolla Hybrid 140 GR Sport : Essai

Toyota est l’inventeur de la voiture hybride et c’est l’Auris Hybrid, devenue Corolla Hybrid ensuite, qui a apporté cette technologie dans le monde de l’automobile compacte. Face à la montée en puissance de la concurrence, où en est cette auto ? Essai.

Autrefois offre unique dans ce gabarit de véhicule, notre Toyota s’est vue cernée par la concurrence en peu de temps. Aussi, il fallait réagir et le résultat est cette nouvelle motorisation de 140 chevaux qui remplace la précédente de 122 chevaux.



Avec un ensemble hybride un peu plus puissant, on peut s’attendre à devoir moins insister sur l’accélérateur lorsqu’on roule. Malheureusement, la différence de couple entre le 122 et le 140 chevaux n’est pas énorme et le nouveau moteur se comporte comme le précédent.

Cela veut dire en fait qu’en cas de besoin de puissance, le moteur à essence monte assez haut dans les tours en émettant un son ni discret ni mélodieux. Façon voiture hybride d’il y a 2 générations, genre moulin à café. Cela ne nous avait jamais autant gêné qu’aujourd’hui : la concurrence fait maintenant beaucoup mieux et la Corolla souffre de la comparaison, surtout depuis la sortie de la Honda Civic e:HEV.



La Toyota Corolla Hybrid a tout de même quelques arguments. Elle a le bon goût de conserver un levier de vitesse classique, plus naturel que des commandes par touches. Le régulateur de vitesse donne le choix entre un régulateur classique et un régulateur adaptatif, ce qui est rare et très appréciable. Ce régulateur adaptatif est génial dans les embouteillages. Un vrai argument si l’on roule souvent sur des itinéraires saturés.

Cette Corolla dispose d’un grand GPS. Il est lisible, intuitif et rapide. Ca n’a pas toujours été le cas chez Toyota et ça n’est pas toujours comme ça chez les autres… Sous des commandes de clim un peu datée, se trouve un emplacement de recharge de téléphone par induction. L’endroit est un peu caché, sous le tableau de bord, ce qui oblige à lâcher la route des yeux pour se saisir du téléphone à chaque fois que l’on a besoin de le consulter. Dommage. Mais si vous l’oubliez dans la voiture, personne à l’extérieur ne pourra voir qu’il s’y trouve !



Par le passé, toutes les Toyota n’ont pas été jolies… Mais cette génération de Corolla a un sacré look. C’est encore plus le cas avec cette finition GR Sport et cette jolie robe bicolore. Cette finition apporte vraiment quelque chose de plus. C’est le cas également à l’intérieur avec des sièges enveloppants spécifiques.

La finition GR Sport est également équipée de grosses roues. Elles lui donnent un look splendide mais cela permet surtout de profiter d’un très bon châssis. C’est un plaisir de rouler à vive allure avec cette Corolla. On souligne notamment une direction tranchante juste comme il faut. Il y a une contrepartie : ce châssis dégrade quelque peu le confort. Suffisamment pour que l’on puisse hésiter au moment de l’achat entre une Corolla confortable ou une GR Sport.



Nous avons effectué notre essai dans le cadre des eTrophées de l’AMAM. A l’issue de son essai par la presse spécialisée, la consommation de la Corolla Hybrid s’élevait à 5.1 L/100. Un bon score pour une auto de cette puissance mais un peu plus que la Civic e:HEV qui a effectué le même trajet au même rythme.

La Toyota Corolla Hybrid n’a jamais été aussi dynamique et séduisante, et sa réputation de fiabilité totale reste un atout très fort. De quoi compenser le fait que la mécanique, malgré cette évolution à 140 chevaux, a un peu vieilli.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur