Essai Toyota Supra

Librairie Toyota

Toyota Supra : Essai

Faîtes cette expérience: montrez une Supra à quelqu'un et demandez-lui la marque du bolide: l'aileron lui suggérera une Ferrari F40, le capot une 550 Maranello, le bouclier une Porsche 928, mais il y a peu de chance pour que votre cobaye sache qu'il s'agit d'une Toyota.

Et pourtant oui, Toyota sait faire des voitures de sport. Et des bonnes, même. La précédente Supra n'était déjà pas triste, avec son 6 cylindres à 24 soupapes et turbocompresseur qui développait 235 ch. Pour moi celle-ci avait l'avantage d'être plus discrète, mais certains la trouvaient fade. Bref.

Pour la nouvelle génération la ligne est devenue virile, avec son long capot et son arrière trapu. Les phares ne sont plus rétractables mais fixes et alignés (il y en a 6) sous une vitre. L'arrière fait de même. L'aileron est en option dans beaucoup de pays, ce qui est à mon avis une bonne chose mais en France il est de série. Tant mieux pour les frimeurs. Ceux-ci pourront d'ailleurs montrer leur talent au premier feu rouge: par rapport au moteur de l'ancienne, on a rajouté un second turbo. La puissance passe à 330 ch. La boîte est à 6 rapports, un antipatinage est prévu, mais les frimeurs (encore eux) pourront le désactiver pour user plus vite leurs pneus. Une lèvre en caoutchouc se déploie sous le spoiler à partir d'une certaine vitesse (80 km/h je crois) pour améliorer les caractéristiques aérodynamiques de la bête, mais les frimeurs ont un interrupteur permettant de la déployer manuellement.

Par contre il n'existe aucun interrupteur pour désactiver la bride qui empêche la voiture de dépasser les 250 km/h, et encore moins pour rendre la voiture légère et donc plus efficace sur circuit. Et c'est là que le frimeur se fait déposer par la première Porsche qui passe... Il y a une justice, tout de même !