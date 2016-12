Essai Toyota Avensis D4D

Librairie Toyota

Toyota Avensis D4D : Essai

Jusqu'à présent, Toyota a eu des difficultés à imposer chez nous ses différentes berlines, qu'elles soient Carina, Camry ou Avensis. L'ultime restylage de cette dernière changera t'il la donne ?

Texte: Manu Bordonado

Photos: Nicolas Lerooy - NL Images

Comme toujours avec Toyota, ce restylage se montre discret, modernisant l'Avensis sans démoder les modèles un peu moins récents. Il faudra même un œil drôlement affûté (ou la lecture du dossier de presse) pour saisir les différences avec un modèle de l'année précédente.

A l’intérieur, il n’y a pas de révolution non plus, mais les améliorations sont appréciables. Si la qualité de construction est toujours aussi impeccable, les matériaux évoluent et sont des plus flatteurs. On se sent bien à bord, et les matériaux sont tout à fait au niveau des marques allemandes les plus cotées. L’intérieur clair de notre version d’essai était même très flatteur.

Du côté des équipements les ingénieurs de Toyota ont bien travaillé, avec notamment des systèmes d’info-divertissement dernier cri. De série sur la plupart des versions, le Touch and Go combine efficacement hifi avec Bluetooth audio, téléphone main libre bien entendu, et un GPS rapide et au design bien léché, intégrant la recherche Google. On n’y retrouve pas les fonctions Photo et Facebook vues dans la Toyota Yaris, mais autant vous dire que ça ne nous a pas manqué, une voiture n’est pas faite pour cela !

Une voiture c’est fait pour rouler, aussi Toyota a levé le capot et a apporté quelques retouches aux motorisations. Pas sur le 1.8 Valvelift essence, responsable de seulement 6% des ventes, mais du côté du diesel. Le 2.0 D4D qui fait le gros des ventes a progressé en couple notamment via un nouveau turbo, et réduit ses exigences en carburant, et du coup diminué ses émissions de CO2 à seulement 119 g/km. Il offre 124 chevaux mais surtout un couple confortable de 31.6 mkg à seulement 1600 tr/min : de quoi rouler sereinement avec en permanence une réserve suffisante sous le pied.

Le 2.2 D4D complète le choix de moteurs, avec une version à boite manuelle et une très propre D-Cat (filtre NOX) accouplée à la boite automatique, offrant 150 chevaux dans les deux cas. Plus de trace d’une évolution de ce 2.2 litres poussé à 177 chevaux en revanche, ni même d’un V6 ou autres nobles motorisations qui restent réservées à Lexus.

Au volant, la Toyota Avensis D4D est des plus agréables. Toyota dit avoir rigidifié la caisse et avoir modifié la direction pour en obtenir plus de répondant. Pendant ce temps, l’amortissement était revu et le diamètre de la barre antiroulis arrière augmenté. Le résultat est là, la Toyota Avensis est fort plaisante à emmener sur petites routes, bien plus que ce que nous aurions imaginé. Cette dynamique ne se fait fort heureusement pas au détriment du confort, qui profite notamment de nouveaux sièges et d’une insonorisation retravaillée.

En terme de sécurité (5 étoiles Euro-NCAP), la Toyota Avensis met toutes les chances de son côté. Bien entendu, on peut compter sur tous les airbags, y compris pour le genoux du conducteur, mais aussi sur les ABS, EBD, BA, TRC et VSC+. Vous suivez ? De plus, les systèmes LDW et LKA surveillent et préviennent des changements de files involontaires. On peut également compter sur un dispositif précollision PCS qui utilise le capteur radar du régulateur de vitesse adaptatif pour surveiller la route et éventuellement freiner en cas d’urgence.

Mieux finie, mieux insonorisée, plus séduisante, la Toyota Avensis revient améliorée sur tous les points. C'est un fait, elle n'a pas vraiment de défaut ! Cela va-t-il suffire à la faire connaitre du grand public ? Pas sûr, malheureusement.

Réagissez à l'essai de la Toyota Avensis D4D sur le forum