Essai Venturi Coupé MVS

Librairie Venturi

Venturi Coupé MVS : Essai

Venturi, c'est l'histoire de deux passionnés qui décident de construire une voiture de sport française. Au salon de Paris 1984, un premier prototype sera présenté avec une mécanique de Golf GTI: MVS, pour Manufacture de Voiture de Sport, est né.

Après être passé par une motorisation de Peugeot 505 Turbo Injection, elle finit par adopter celle de l'Alpine V6 Turbo. Sa ligne agréable, son châssis rigoureux et son intérieur de luxe en font une voiture estimée. Une variante Transcup est lancée. Le toit se démonte en deux parties et se range dans le coffre avant, pendant que l'ensemble arceau de sécurité-vitre arrière se replie électriquement derrière les sièges.

Parallèlement, le catalyseur montre le bout de son nez et Venturi va tirer une série limitée de cet évènement: la 2.80 SPC (2.8 litres Sans Pot Catalytique). La cylindrée est augmentée et le moteur revu par EIA. On en tire 260 chevaux mais surtout 41.3 mkg à 1750 tr/min !

On est fin 1988 et la gamme voit son première mise à jour: elle se reconnait extérieurement à son spoiler avant plus rond et plus enveloppant, la marque prend le nom de Venturi tout court (d'où un nouveau logo), la version 260 chevaux désormais catalysée est également disponible en cabriolet, et la version de base gagne 10 chevaux.



Evolution de la gamme Gamme 1988: MVS Venturi, MVS Venturi 2.80 SPC, MVS Venturi Transcup Gamme 1989: Venturi Coupé 210, Venturi Coupé 260, Venturi Cabriolet 210, Venturi Cabriolet 260



La Venturi Cabriolet 260 va donc être pendant quelques années la voiture française la plus chère du marché. Cependant devant sa mévente il disparaitra. Le Coupé 260 connaitra un certain succès, avec encore deux séries limitées: la 260 Atlantique bleue avec les roues anthracites et intérieur alu, et la 260 LM avec une finition allégée également et des jantes 17" OZ blanches. En 1995 apparait la nouvelle génération de Venturi, l'Atlantique 300. Une nouvelle aventure commence...



Aujourd'hui, on trouve d'occasion des voitures aussi performantes et plus efficaces que les Porsche, d'entretien réduit (pièces Renault et seulement 13 CV fiscaux pour certaines) et accessibles: entre 20 000 et 30 000 euro suivant les versions.