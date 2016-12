Essai Venturi 400 GT

La Ventury (avec un "y" au début), c'est l'histoire de passionnés qui décident en 1984 de construire LA voiture de sport française. Ils essaient divers moteurs, comme celui de la Golf GTI ou de la Peugeot 505 Turbo, mais bien vite la voiture adopte le moteur V6 Turbo de l'Alpine du même nom, dont elle devient la principale concurrente. La MVS Venturi (Manufacture de Voitures de Sport) est née.

En 1989, son moteur retouché, passe à 260 ch. L'Alpine passe alors à 250 ch sur l'A610 Turbo. Leurs moteurs ne sont plus du tout les mêmes. Mais en 1991 un certain Stéphane Ratel l'idée de créer une compétition monotype, le Venturi Gentleman Trophy. Un modèle est créé dans ce but, la Venturi 400 Trophy: la base est la Venturi 260, mais son châssis est allongé et son moteur profondément modifié. La Venturi 400 GT en est la version de route. Plus tard, celle-ci se dérivera pour s'attaquer aux 24h du Mans en 400 GTR, 500 LM, 600 LM, et même en une version 600 SLM (650 chevaux) !