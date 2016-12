Essai Peugeot 505 Turbo Injection

Depuis la nuit des temps, les Peugeot étaient des voitures robustes. Mais depuis 1949 et la 203, c’étaient également des voitures relativement performantes. Lorsque le constructeur présente la 505 en 1979, il a même pour ambition de concurrencer BMW sur le terrain de la berline sportive : le constructeur sortait ses griffes…

Pour cela, Peugeot aurait pu recourir au V6 PRV des 504 et 604 (ce ne sera fait qu’à la disparition de la 604 en 1986), mais le constructeur va prendre une autre voie. C'est le vieux 2 litres Chrysler qui est utilisé, à la course rallongée de manière à passer à 2.2 litres et gavé par un turbocompresseur. Personne n'ose le dire mais il aurait été travaillé chez Porsche, spécialiste en matière de suralimentation.

Avril 1983 et sort cette Peugeot 505 Turbo Injection, donnée pour 150 chevaux. Son châssis retravaillé, rabaissé, ses roues de 15 pouces et son différentiel autobloquant (pour notre plus grand bonheur, c'était une propulsion) faisait d'elle une vraie sportive, concurrente des BMW 525i. Un défaut cependant, sa consommation très élevée, qui peut aisément dépasser les 20 L/100.

Février 1984 et apparait la première évolution (déjà ?). Un intercooler prend place sous le capot, abaissant la consommation (réservoir cependant agrandi). Si sur le papier le moteur développe 10 chevaux de plus, dans la pratique la voiture fournit des performances inférieures: les premières versions faisaient en réalité bien plus de 150 chevaux...

Juin 1984 et Peugeot Talbot Sport présente son kit PTS pour la 505 Turbo Injection: le moteur, revu par Danielson, passe à 200 chevaux et 27.5 mkg ! La vitesse maxi frôle les 220 km/h et le kilomètre est parcouru en moins de 29 secondes ! Les ressorts raccourcis, les amortisseurs adaptés et les pneus majorés augmentent encore la tenue de route: c'est le top. Mais la consommation nous ramène en 1983: c'est un gouffre !

Novembre 1985 et la Turbo connait la maturité. Face à la pression grandissante des Audi 200 et autres Renault 25 V6 Turbo, la 505 connait un lifting (tableau de bord, spoiler et becquet notamment). Le moteur présente lui aussi le meilleur des précédents: le turbo est refroidi par eau, la puissance est de 180 chevaux et le couple de 28 mkg. Sans doute la meilleure des versions. Pour le millésime 1987 elle recevra l'ABS mais perdra son autobloquant, car les deux sont incompatibles. Le pilotage y perd. Un an plus tard, la voiture recevra donc un différentiel Torsen: c'est fromage et dessert puisqu'il est compatible avec l'ABS. Pour le millésime 1989, la belle s'éteint. La Peugeot 605 arrive. On n'aura plus jamais de propulsion sportive chez Peugeot.



Vous êtes joueur ? La 505 est une véritable sportive. Bien sur, la version à avoir est la 180 chevaux (avec l'autobloquant ou le Torsen), mais les plus expérimentés seront comblés par le Kit PTS...