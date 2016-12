Essai Venturi Atlantique

C'est au Salon de Paris 1984 qu'est présentée la première maquette de la Ventury, ensuite devenue MVS Venturi puis Venturi tout court. Nous sommes alors en 1990. En 1992 apparaît la 400 Trophy, dont sera ensuite dérivée la 400 GT. La gamme des Coupé 210 et 260 a 6 ans et commence à accuser le coup face aux nouveaux modèles de Ferrari et de Porsche...

Une nouvelle génération de Venturi est donc mise en route. Le dessin de la nouvelle Atlantique 300 est à nouveau dû au crayon de Gérard Godfroy, qui va s'attacher à conserver l'allure générale du modèle précédent. La plate-forme est celle de la 400 GT, allongée. Pour le moteur, on récupère le V6 PRV de 3 litres de la Renault Safrane. Suralimenté, il s'apparente au propulseur de l'Alpine A610 Turbo. Celle-ci n'a plus longtemps à vivre, Renault veut stopper la production. Nous sommes en 1995. Au printemps Venturi présente son nouveau modèle dont le parrain est Paul Belmondo.

Si tout le monde accorde à l'Atlantique 300 une ligne superbe, une tenue de route exceptionnelle et un intérieur de grande qualité, personne ne manque de remarquer les manques de ce moteur. Il offre certes à la voiture d'excellentes performances avec notamment des reprises qui resteront dans les annales, mais il est vide à bas régime et son turbo souffre d'un temps de réponse trop lent... bref il a vieilli.

Heureusement arrive le nouveau V6 Peugeot-Renault. Dès 1997, Venturi va le retravailler en lui montant deux petits turbocompresseurs, suivant en cela la même démarche que Porsche avec sa 911 turbo. Certes, si on observe les chiffres bruts l'ancienne apparaît bien plus avantageuse au niveau du couple: 42.9 mkg à 2500 tr/min au lieu de 40.2 mkg à 3800 tr/min. Pourtant à l'usage le nouveau moteur est bien plus agréable. Certes un peu plus basse, la courbe de couple est surtout beaucoup plus plate et la voiture apparaît bien tranfigurée par ce nouveau moteur.

On se demande bien quels sont les défauts dont souffre la Venturi: en fait, ce sont toujours les mêmes: une commande de boîte caoutchouteuse et de petits défauts de finition. Bien peu de choses en fait... mais un réel déficit d'image. A noter qu'à l'exportation une version atmosphérique (194 chevaux) à boîte automatique Proactive était disponible.

Venturi a été mis en liquidation le 12 janvier 2000. Malgré sa reprise par le groupe Pastor, nous sommes sans nouvelle d'une reprise de la production...