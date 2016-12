Essai Volkswagen Golf IV V6 4Motion

Mais jusqu'où iront-ils ? Volkswagen nous avait alors fait le coup de la Golf sportive (GTI), de la Golf tout-terrain (Country), de la Golf grand tourisme (VR6) et de la Golf routière (TDI), mais pas encore le coup de la Golf de prestige...

Nous voilà donc en présence d'une Golf six cylindres de plus de 200 chevaux, à quatre routes motrices et à l'équipement pléthorique. Et non, ce n'est pas une sportive. Pour cela, il faudrait qu'elle subisse une cure d'amaigrissement. Vous le savez, une Golf n'est pas légère, la quatrième génération l'est encore moins que les autres. Mais une fois équipée de 4 roues motrices et d'un V6... c'est fini !

La quatrième génération de Golf partage sa plate-forme avec l'Audi TT qui existe en version 4 roues motrices, il était donc facile à Volkswagen de lancer une version de la Golf à transmission intégrale. Enfin, intégrale c'est vite dit puisqu'il s'agit d'une transmission de type Haldex: ce n'est que lorsque les roues avant patinent que les roues arrière sont entrainées, via un embrayage multidisques. Du coup, le comportement n'est pas celui d'une vraie intégrale sportive comme celui d'une Lancia Delta Integrale. Les amateurs du genre devront passer à une Subaru Impreza, moins bien équipée et sensiblement plus voyante.

Sans avoir un comportement pur et dur, une voiture de grand tourisme se doit d'avoir une tenue de route impeccable et des performances intéressantes. De ce côté-là, la Golf V6 4Motion assure. Tout d'abord parce que le châssis est celui de l'Audi TT Quattro et qu'il est donc tout à fait apte à supporter la puissance. Ensuite parce que la belle a tout de même plus de 200 chevaux à disposition. Avec 233 km/h et 28.4" au kilomètre départ arrêté, elle a tout d'une routière mais on ne peut pas s'empêcher de constater que la Golf VR6 faisait mieux...

Finalement, la Golf V6 4Motion est une voiture tout à fait dans l'air du temps: rapide, sure et confortable. Mais elle présentait tout de même à l'époque un défaut: elle coûtait sensiblement le même prix que la Passat équivalente !