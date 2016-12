Essai BMW Z3 2.8 - 3.0 - Coupé 2.8 - 3.0

Librairie BMW

BMW Z3 2.8 - 3.0 - Coupé 2.8 - 3.0 : Essai



En 1987, BMW présente un splendide roadster, le Z1. Devant son succès (8000 exemplaires) insolent vu le prix de vente (plus de 300 000 francs), BMW décide de lui donner un successeur, moins cher et plus facile à produire afin de satisfaire la demande: le Z3 est né.

On ne va pas vous faire l'affront de détailler le design du Z3, c'est devenu un classique. Long capot, portes assez basses pour conduire le coude dehors (chose impossible sur un TT par exemple) et petit arrière rebondi. On a beau avoir vu cette voiture partout, elle vieillit très bien, même si certains préféraient l'ancien arrière.

Côté moteur, dans la mesure où ses premières rivales vont être les Fiat Barchetta, Mazda MX5 et MGF, on reprendra les 4 cylindres des 318i et 318is. Le premier, 1.8 à 8 soupapes de 115 chevaux, suffit pour la balade. Pour ceux qui veulent aller vite, le 1.8 à 16 soupapes de la 318is est passé à 1.9 pour le Z3 mais reste à 140 chevaux. Un peu limite pour les amateurs de BMW... et pour le chassis de l'ancienne Série 3 qu'on a récupéré pour l'occasion. L'émulation va venir de chez Mercedes qui va nous sortir une SLK disponible dans une version de 193 chevaux. BMW va alors commencer les choses sérieuses. L'excellent 6 cylindres de la 328i va être implanté sans trop de problème sous le long capot du Z3 et les modifications chassis qui s'imposent vont être faites pour donner naissance à l'un des roadsters les plus attachants qu'on connaisse.

Avec un moteur si plein de vie, on en vient à penser que ce serait encore plus drôle à conduire vite avec un chassis et des suspensions plus rigides. Ca tombe bien, BMW a prévu un Z3 Coupé animé par ce même 2.8. Va y avoir du sport. Entre cette voiture et un TT, la cause est vite entendue en conduite sportive. Pour 2000, Mercedes décide de passer à la vitesse supérieure et équipe son SLK du V6 18 soupapes de 218 chevaux. BMW va t'il en rester là ? Que nenni, la marque lance justement une version 3 litres de son 6 cylindres. Et hop, on l'a installé dans le Z3 et le Z3 Coupé. Résultat ? Du sport, encore plus de sport... on est loin des premières Z3 au comportement moyen, au petit moteur et à la finition à l'américaine. Voilà de vraies BMW ! On en vient même à douter de l'utilité des M Roadster et M Coupé tant le 3.0 suffit à notre plaisir...