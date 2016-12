Essai Honda S2000

Tiens, Honda commercialise un roadster à caractère sportif, c'est la mode. Mais Honda n'en est pas à son coup d'essai. Dans les années 60, une certaine Honda S800 (oui, pour 800 cm3) a fait beaucoup pour la renommée de Honda.

A l'époque, une voiture de moins de 3.40m qui tirait 78 chevaux de son étonnant moteur 800 cm3 et qui dépassait les 150 km/h, c'était une sacrée carte de visite pour les ingénieurs de Honda. Ceux ci se seraient ils endormis depuis ? Sans doute pas. Les NSX ou les Civic VTi sont là pour le rappeler. La S2000 enfonce le clou.

Pour gagner des chevaux, il n'y a pas 36 solutions : augmenter la taille du moteur (et son inertie), le suralimenter (efficace mais pas toujours très noble) ou augmenter son régime. C'est cette dernière solution qu'a toujours privilégié Honda. C'était déjà vrai sur la S800 dont le moteur pouvait tourner à 8500 tr/min, et ça devenait presque une habitude depuis le système VTEC. Mais les nippons sont allés encore plus loin. Avec un régime maximal de 9500 tr/min, notre S2000 enterre tout ce qu'on avait vu jusque là. Ce 2 litres développe 240 chevaux à 8300 tr/min, soit 120 ch/litre, un record absolu pour un moteur sans turbo ni compresseur. La pauvre Ferrari 360 Modena peut repartir avec son record sous le bras

Le moteur, grace à ce format réduit, a pu être reculé au maximum de manière à privilégier la répartition des masses. Il est relayé par une boîte 6 rapports à l'étagement fort rapproché et anime les roues arrière. Pas d'antipatinage dans la voiture, seul un différentiel Torsen pour ne pas laisser la voiture se disperser. A l'usage, c'est parfait. La principale qualité du moteur est d'être très linaire. Ainsi on n'a jamais affaire à une mécanique pointue en ville. Mais passés les 5800 tr/min, la sonorité change et le fauve rugit jusqu'à 9500 tr, parfaitement secondé par la boîte qui ne laisse pas retomber le régime. Le Torsen joue parfaitement son rôle, et permet aux plus sportifs quelques figures qu'un antipatinage empêcherait. La rigidité du châssis reste étonnante dans ces conditions. La direction électrique est pour une fois au dessus de tout soupçon.

A l'intérieur, il faut dire que c'est pas mal non plus pour l'ambiance sportive. Devant soi, les compteurs digitaux sont fortement inspirés de la F1. Original mais pas spécialement pratique. Plus sympa quoique très mode, le démarreur s'actionne par l'intermédiaire d'un gros poussoir rouge. Comme souvent chez Honda, la position de conduite est idéale. Attention cependant, on est dans un roadster, il convient de ne pas être trop grand ! Seul touche de luxe dans cette sportive pure et dure, la capote électrique, presqu'obligatoire dans cette catégorie.

La Honda S2000 a en effet fort à faire : lui sont opposées les allemandes BMW Z4 3.0si, Mercedes SLK350 et Porsche Boxster S. A mieux y regarder, c'est la plus sportive du lot, mais la seule 4 cylindres aussi. Alors, choisissez votre camp, frime ou efficacité : le Boxster sait faire les deux mais pour un prix différent !