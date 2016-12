Essai BMW 850 CSi

Librairie BMW

BMW 850 CSi : Essai

Au début des années 90, BMW déclare vouloir cesser la course à la puissance avec Mercedes. On annonce que tous les modèles à venir seront bridés à 250 km/h, et qu'ils ne dépasseront pas 300 ch, puissance de la 850i. Pour preuve, la gestation de la M8 est interrompue. Mais Mercedes va sortir une 600 SL de 394 ch, Porsche va passer sa 928 à 350 ch sur la GTS, et BMW va reprendre le combat. Ca tombe bien, la 850i souffre également de la présence de la 300 ZX au catalogue Nissan...

Pour ce faire, on va partir de la base de la 850i, coupé sans gros défaut mis à part le poids et le freinage. Pour ce dernier, on va majorer les disques. Pour augmenter les performances, par question de partir dans une quête au poids façon Porsche 911 Carrera RS. Non, cette 850 devra rester une luxueuse et confortable dévoreuse de kilomètres. En revanche, le V12, développant 300 ch pour 5 litres, propose une bonne marge de progression. Sa nouvelle cylindrée sera donc de 5.6 litres, soit moins de 70 ch/l: le moteur devrait être toujours aussi fiable. Pour le châssis, on n'est pas inquiet. D'abord, la 850i était déjà une référence. Ensuite, la 850 CSi va être retravaillée notamment avec un train arrière inédit, et va vite devenir la référence de la catégorie, pour le plus grand malheur de la Porsche 928. Côté look, la 850 CSi se distingue facilement par son spoiler avant différent, plus bas, et ses jantes, qu'elle partage avec la M5 3.8.

Prix oblige, on la croisera moins souvent que la M3. Pourtant, la 850 CSi a été vite plébiscité par la presse, au point de devenir la nouvelle référence de la catégorie. Cependant, tout comme la 850i avant elle, la CSi a du mal à se positionner. Les plus sportifs lui préfèreront une Porsche 911, plus légère, et les plus calmes iront souvent vers une 600 SL, qui offre l'avantage de passer en cabriolet les beaux jours venus, grace à son hard-top.