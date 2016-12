Essai Nissan 300 ZX

En 1980, un constructeur japonais nommé Datsun changeait de nom pour Nissan. En 1988, il sortait un Patrol GR destiné à contrer le Range Rover. En 1989, sa 300 ZX devait cannibaliser les ventes de Porsche 928. En 1991, la Primera était conçue pour l'Europe et se hissait au niveau des références. En 1993 enfin, la petite Micra devenait la première japonaise élue voiture de l'année.

Et depuis, quid de Nissan ? La Primera a disparu dans l'indifférence, le Patrol GR surnage, et la Micra poursuit sa route dans l'indifférence... La 300 ZX a été abandonnée. Petit clin d'oeil: ses phares ont été ensuite repris sur les Lamborghini Diablo...

Apparue en 1989, la Nissan 300 ZX succédait à... la 300 ZX. Mais le nouveau modèle était bien plus ambitieux que son prédécesseur. Son moteur V6 à 24 soupapes et 2 turbocompresseurs, pour ne citer que lui, ferait parler des heures durant un connaisseur. Sa ligne, son intérieur, son châssis, son comportement, son prix (l'une à moins de 400 000 F et l'autre à plus de 600 000), tout était là pour faire la vie dure à la 928...