Essai Caterham Super Seven VVC

Librairie Caterham

Caterham Super Seven VVC : Essai

En 1957, Colin Chapman présente au salon de Londres sa Lotus Seven, motorisée par un moteur Ford de seulement 40 chevaux, mais déjà plus vive que nombre de ses concurrentes. Et ce n'est que 16 ans plus tard qu'il en stoppera la fabrication, le modèle étant entre temps passé à la télévision dans la série Le Prisonnier. Caterham, principal distributeur de Lotus, rachète alors les machines-outils et produit la Super Seven Série III sous licence. 31 ans plus tard, nous nous installons dans une Caterham Super Seven 1.8 VVC neuve, une des dernières livrées en France.

3.40m de long sur 1.58m de large mais surtout 1.12m de haut : ses dimensions ne sont pas conventionnelles. Et son accessibilité non plus. Il convient tout d'abord d'enjamber le seuil puis de faire glisser ses pieds dans le tunnel qui leur est réservé, tout en se laissant tomber dans un étroit mais efficace baquet. Pour faciliter la manœuvre, ne pas hésiter à adopter un volant amovible, comme sur une monoplace. L'analogie avec cette dernière est d'ailleurs surprenante. Nous sommes assis au ras du sol dans un habitacle étroit, par exemple. Si vous ne connaissiez pas votre passagère, vous allez vite faire sa connaissance, et si vous trouvez la place limitée, n'essayez pas de mettre en place la capote.

Nous nous engageons dans la circulation. Première surprise, le moteur, issu des Rover 25 Vi et MGF VVC, ne fait pas beaucoup de bruit malgré l'absence d'une partie de la ligne d'échappement, restée rangée au garage. Seconde surprise, la suspension est assez permissive, et la voiture est montée relativement souple, ce qui est agréable sur les ondulations de la route, les plaques d'égout ou les ralentisseurs. Seuls les pneus sont un peu fermes. Néanmoins, ce confort de suspension est tout à l'honneur de la voiture à qui on n'en demandait pas tant. La cousine Donkervoort D8 nous avait réservé en son temps la même surprise. En tout cas, et malgré les dimensions réduites, ce n'est pas une voiture de ville en raison de son rayon de braquage et de sa vulnérabilité face aux autres véhicules.

L'avenue se dédouble. Nous ne rétrogradons pas, déboîtons et accélérons. La bande-son moteur change d'un coup de registre, la voiture accélère rapidement et nous sommes déjà devant l'autre véhicule. C'est le couple à bas régime ? Non, l'effet d'un poids absolument ridicule : 600 kg, ce qui rapporté aux caractéristiques du moteur permet d'obtenir 4.2 kg/ch, le même chiffre qu'une Porsche 993 Carrera RS, excusez du peu !

Mais voici déjà une petite route qui se profile. L'habitacle étroit, la position de conduite allongée, le minuscule pare-brise (ou est-ce un grand saute vent ?), le long capot qui se termine par deux gros phares chromés dans lesquels le paysage se reflète, les cheveux aux vent, la suspension suffisamment agréable, font que la ballade en Caterham est formidable. Mais je vous entend déjà : acheter une Super Seven pour la ballade, c'est dommage. Et vous avez raison. Alors nous nous sentons obligé de hausser le ton.

La voiture est équipée d'une boite 6 aux rapports extrêmement courts. Nous retirons 2 rapports et c'est parti ! Le bruit, quel bruit, c'est rageur ! Vraiment rien à voir avec une Rover, ça pousse immédiatement, sans aucune inertie, ça monte dans les tours sans s'arrêter, et le fait de passer le rapport supérieur ne calme pas la machine. A quelle vitesse pouvons-nous rouler ? Sans doute un chiffre élevé, mais nous sommes trop concentré sur la route pour aller chercher ce chiffre sur le petit compteur.

Nous rattrapons maintenant des retardataires, pardon, de paisibles automobiles. Un coup d'œil devant, le virage n'est pas loin mais surtout la route est bien étroite. On retire un rapport, on appuie, la voiture réaccélère encore et encore, et nous passons sans souci dans le peu de route qu'il reste à gauche : 1.58m de large, qu'on vous dit ! L'opération sera répétée 2 ou 3 fois : non seulement un minimum de visibilité suffit à doubler, mais en plus on double dans un mouchoir de poche ! Cette fois nous avons enfin le temps de regarder le compteur : nous ne roulons finalement pas si vite que ça. On s'amuse sans rouler vite, c'est ludique et autorisé !

Nous finissons par une portion de route qui sert annuellement à une course de côte. La boite ultracourte et ultrarapide est idéale, la motricité jamais mise en défaut, même sans autobloquant, l'inertie est nulle, et on avale les lacets à une vitesse incroyable. Les limites ne semblent jamais atteintes. Enfin, les limites de la voiture. Parce que pour nos limites à nous, ça y est, on les tient !

Une voiture de sport mignonne, qui attire la sympathie des autres usagers de la route, aux performances détonantes, et au coût d'entretien d'une sage berline, qui dit mieux ? Faites vite, avant que les normes européennes ne tuent un aussi beau jouet que celui-ci...

Réagissez sur le forum