Essai Ford Escort RS Cosworth

Librairie Ford

Ford Escort RS Cosworth : Essai

Au milieu des années 80, les Groupes B font la loi en rallye, en particulier les Peugeot 205 Turbo 16 et les Lancia Delta S4. Les voitures de cette catégorie sont aussi dangereuses que spectaculaires, aussi fin 1986 la catégorie disparaît. Les prétendantes à la victoire seront donc désormais des Groupes A, voitures beaucoup plus raisonnables car beaucoup plus proches de la réalité. C'est dans ce but qui naît la Ford Sierra Cosworth.

Forte de plus de 200 chevaux, ses seules roues arrières motrices seront insuffisantes pour canaliser la puissance. Elle nous reviendra avec 220 chevaux et 4 roues motrices, mais ce sont ses imposantes dimensions qui l'handicaperont. Puis en 1993 apparaîtra l'Escort RS Cosworth. Contrairement aux autre Escort, elle a un moteur longitudinal, et 4 roues motrices. Elle se distingue aussi par un empattement allongé. En fait, c'est une mécanique de Sierra Cosworth 4x4 habillée d'une carrosserie et d'un intérieur d'Escort. Cette fois, tout y est: moteur parfait, transmission parfaite, dimensions raisonnables.

Pour des raisons d'homologation, les 2500 premiers exemplaires seront équipées de gros turbos, ce qui pénalise l'agrément. Mais les modèles suivants recevront des turbos de dimensions plus réduites, et la voiture sera très performante, permettant sur route sinueuse des moyennes hors du commun. Son look achèvera de la classer dans les annales. Même sans l'aileron au format de table de pique nique, il est difficile de louper le spoiler avant, les prises d'air du capot, les grandes roues, le becquet et l'extracteur d'air arrière. Certains aiment, d'autres apprécient plus de discrétion.

Voiture passion, il faut tout de même conserver un minimum de raison le jour de l'achat de la belle en occasion. La fiabilité du moteur a des limites, aussi il convient d'être très vigilant et d'exiger des factures d'entretien. Eviter aussi les versions gonflées à plus de 300 chevaux, encore plus exposées. Vérifier comme toute voiture sportive si elle n'est pas volée ou accidentée. Enfin, renseignez-vous au sujet de l'assurance, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises...