Essai Ford Focus ST

Ford Focus ST : Essai

Ford n'a pas l'image d'un constructeur de petites bombes… A tort ! Car la marque ne fait pas que s'engager régulièrement en rallye. Depuis plus de 30 ans, Ford commercialise des dérivés routiers de ses berlines de course (tels que les défuntes Escort RS ou Sierra Cosworth), ainsi que des versions dynamiques de ses modèles plus courants. C'est dans cette dernière catégorie que s'inscrit la Focus ST.

Politique de groupe oblige, la Ford Focus partage sa plate-forme avec la Volvo S40, ainsi que ses motorisations diesel. Il était donc facile à Ford de piocher dans le catalogue suédois pour se concocter à moindres frais une variante sportive de sa Focus. C'est la Volvo S40 T5 qui offrira son cœur à la Ford Focus ST.

Comme une bonne partie de ses concurrentes, la Ford Focus ST s'en remet donc à une culasse à 4 soupapes par cylindres, et à une suralimentation par un turbocompresseur et son échangeur de température. Mais la ST est la seule berline de sa catégorie à s'en remettre à un moteur à 5 cylindres en ligne. D'une cylindrée de 2.5 litres, il offre une puissance de 225 chevaux, identique à celle de sa plus proche adversaire, la Mégane Renault Sport. Mais elle dispose, cylindrée oblige, d'un couple plus généreux et disponible sur une plage bien plus large : 32.6 mkg de 1600 à 4000 tr/min.

Couplé à une boite 6 rapports, notre 5 cylindres propulse la Ford Focus ST à 100 km/h en 7.5 secondes, passe la borne du kilomètre au bout de 27.4 secondes, et atteint la vitesse maximale de 241 km/h . Autant vous le dire, ce sont des performances équivalentes à l'éphémère Opel Astra 2.0T 200 ch, et à peines supérieures à celles de la VW Golf GTI, deux voitures qui lui rendent pourtant 25 chevaux. La Mégane Renault Sport, de même puissance, est plus vive. La faute au poids, parmi les plus élevés du segment. Cependant, la Ford Focus ST est vraiment agréable à conduire, et c'est là l'essentiel.

En effet, on peut aussi bien profiter du couple à bas régime que faire rugir le moteur, simplement pour le plaisir d'entendre le 5 cylindres en ligne. Quelle bonne idée d'avoir utilisé une telle architecture moteur ! En conduite usuelle comme à l'attaque, il joue le jeu dans une sonorité flatteuse, et plus rageuse à nos yeux qu'un 6 cylindres. Assurément, un des arguments de la Focus ST.

Côté châssis, rien à redire : la suspension est bien entendu plus ferme que sur le reste de la gamme,ce qui est logique sur une auto de ce type, mais sans jamais devenir inconfortable. Si tel était le cas à vos yeux, il suffirait d'augmenter le rythme pour que tout rentre dans l'ordre ! Cela permettra de mettre en lumière l'excellent travail réalisé sur le châssis. La voiture offre une excellente tenue de route, une excellente adhérence, et a le bon goût d'offrir une excellente motricité. En provoquant la voiture, on finit par mettre le doigt sur un ESP un peu chatouilleux, mais il suffit de le déconnecter…

En ce qui concerne le look, que du bon ! La caisse est abaissée, les ailes sont élargies, et abritent des jantes 18 pouces chaussées de pneus en 225/40. On peut aussi compter sur un large becquet au-dessus de la lunette arrière, et sur des inserts aluminium sur les boucliers spécifiques. Bien entendu, des bas de caisses inédits complètent le tout. A nos yeux, le résultat est idéal : la voiture n'en fait ni trop, ni trop peu, et sait rester discrète tout en se laissant repérer par l'œil de l'initié.

A l'intérieur, c'est également le sans faute : tout d'abord, la finition est impeccable, et le dessin du tableau de bord très réussi. La Ford Focus ST se distingue du reste de la gamme par ses sièges Recaro spécifiques, et par la présence en haut du tableau de bord d'une petite casquette regroupant la température d'huile, la pression de turbo (une indication devenue trop rare) et la pression d'huile. Ces compteurs rappellent l'Escort RS Cosworth et nous mettent vraiment dans l'ambiance…

Si la Ford Focus ST ne remplace pas la défunte Focus RS dans nos cœurs, elle est cependant une excellente berline rapide. Certes un peu trop avare en sensations, elle sait se faire pardonner grâce à un bon châssis, à un très bon niveau d'équipement, une sonorité inimitable, tout cela contre le prix le plus bas de sa catégorie !

