Essai Jaguar XF 2.7d - 3.0d - 3.0d S

Jaguar XF 2.7d - 3.0d - 3.0d S : Essai

La S-Type n'est plus, vive la XF ! Impossible de manquer le fait que cette berline a tourné une page de l'histoire de la marque. Alors voyons de plus près ce qui a changé.

Texte: Manu Bordonado / Photos DR

Rien, rien de ce qui ne se voit n'est réutilisé de la Jaguar S-Type pour faire la Jaguar XF qui nous occupe ce jour. Tout est neuf ! Pour une marque réputée conservatrice, quelle décision ! La ligne tout d'abord. Celle-ci ne reprend rien des précédentes Jaguar. La première berline au dessin nouveau depuis l'apparition de la XJ en 1968. Et encore, celle-ci s'inspirait également de la ligne de la Mk X. Tout ceci ne nous rajeunit pas. La XF, elle, fait jeune et sportive par contre. Et même si nous ne sommes pas fans de la partie arrière qui nous rappelle une berline US, force est de reconnaître que Ian Callum (ex-Aston Martin) a été bien inspiré. Nous n'en dirons pas autant de la nouvelle XJ, par exemple...

A l'intérieur il en est de même. C'est moderne, de très bon standing, très bien fini, luxueux même (on est chez Jaguar après tout) mais l'habitacle n'a rien d'une caricature de voiture anglaise à base de bois et de cuir. Certes, il y a du cuir mais il s'accompagne plutôt d'éléments chromés et d'applications aluminium, ça fait plus sport, mais il y a tout un catalogue de bois vernis si vous préférez. Sur la console centrale il y a d'ailleurs un gros rond en alu qui constitue le clou du spectacle : une fois le contact mis, ce rond (!!!) sort de la console et sert de sélecteur pour la boite automatique, pendant que les aérateurs s'ouvrent. La classe ! L'habitacle sera à réserver à seulement 4 occupants. Et si possible pas trop grands à l'arrière. Les Jaguar ne se sont jamais caractérisées par leur habitabilité. Attention inattendue sur une Jag' : la banquette est rabattable !

La clientèle visée par la Jaguar XF a deux caractéristiques : ils veulent une voiture noble, classe mais inspirant le dynamisme voire le sport mais ils ne jurent plus que par le diesel. Oubliez les légendaires 6 en ligne XK et les V12, les clients Jaguar viennent chercher du diesel : les temps ont bien changé ! Alors le constructeur s'est adapté et a prévu des 6 cylindres diesel.

La S-Type 2.7d utilisait le V6 diesel que l'on retrouvait également sous les capots des Citroën C5/C6, Peugeot 407/607 et même Land Rover Discovery et Range Rover Sport. Fort de ses 2 turbos et de ses 24 soupapes, il offrait 207 chevaux lorsqu'il prit également place sous le capot de la XF. Un chiffre un peu léger pour affronter directement les Audi A6, BMW 530d et Mercedes E350 CDI.

Ce moteur est donc remplacé au bout d'un an seulement par deux nouveaux moteurs, toujours V6 diesel mais dont la cylindrée a été portée à 3 litres. La suralimentation n'est en revanche plus du tout du même type. Le 2.7 litres utilisait 2 petits turbocompresseurs de même taille alimentant chacun un banc de 3 cylindres. Ici, le nouveau 3 litres utilise un petit turbocompresseur suivi d'un gros et montés l'un à la suite de l'autre. Les deux s'additionnent pour alimenter les 6 cylindres. Pour la petite histoire, le gros turbo est alimenté par les 3 cylindres du côté conducteur et le petit par les 3 autres cylindres.

Ainsi, alors que le 2.7d offrait 207 chevaux et un couple confortable de 44.4 mkg, le nouveau 3.0d passe à quelques 240 chevaux pour un couple monstrueux de 51.0 mkg. Mais ce n'est pas tout ! La 3.0d S offre carrément 275 chevaux et un couple de 61.2 mkg. Des chiffres comparables au moteur TDV8 du Range Rover et supérieurs à ceux d'une BMW 535d !

Avec tout ça, les performances font un bon en avant. Entendons nous bien. La 2.7d marchait déjà fort bien. Mais dans une voiture aussi ouatée et aussi insonorisée, le conducteur pouvait parfois manquer de sensations et en déduire, à tort, que sa belle XF manquait de puissance. Le 3.0d remet les choses en place avec un kilomètre départ arrêté parcouru en seulement 28 secondes. Surtout, les reprises changent avec 1 seconde de gagnée sur le 90 à 120 km/h. Les sensations sont en conséquences : le 3.0d offre un sacré agrément de conduite. Et du coup, le 3.0d S n'offre pas grand-chose en plus. La consommation a légèrement baissé par rapport au 2.7d. Et il faut bien admettre que rouler vite en consommant dans les 8 litres au 100, ça fait vite aimer le diesel !

La boite automatique se caractérise donc par son gros bouton rond qui émerge de la console au démarrage de la voiture et permet de commander les 4 positions P-R-N-D. Deux touches permettent de sélectionner les programmes Sport et Hiver. Cette boite ZF est très douce, mais peut aussi se montrer très vive si vous le désirez. Les rapports pouvant aussi se sélectionner manuellement au volant. Pour encore plus de sensations.

La tenue de route n'est pas en reste. Jaguar a souhaité donner des réglages sportifs à sa XF et cela se sent. Cette berline est agréable à conduire, notamment grâce à sa direction assez directe et qui fait remonter les informations comme il faut au conducteur, ni trop ni trop peu. Le châssis est bon, et l'ESP ne s'est pas déclanché durant notre essai. Curieusement, la 2.7d nous est apparue comme étant réglée moins sportive. Ces trois motorisations se sont caractérisées par leur sonorité très agréable. Mais, standing oblige, un peu trop étouffée à notre goût !

Le confort n'est pas en reste. Une Jaguar reste un salon anglais ! Mais un salon qui est plus ferme que par le passé. A allure modeste elle sera donc un peu moins bien isolée des irrégularités de la route, mais dès que l'on hausse le ton elle sera au contraire sous son meilleur jour, freinant les mouvements de caisse comme les modèles plus anciens ne savaient pas le faire. Une incitation à conduire vite ? Sans doute, mais que c'est bon !

La finition « de base » de la Jaguar XF intègre déjà la climatisation automatique, la panoplie sécuritaire, l'intérieur cuir et les sièges électriques. Ne reste en option que le GPS à support DVD (de série dès la finition intermédiaire), l'aide au stationnement avant/arrière, les phares bi-xénon, le régulateur de vitesse actif et la surveillance de l'angle mort Blind Sport Monitor. Bien entendu, si tout ceci n'est pour vous que le strict minimum, les finitions supérieures et/ou les options ont de quoi vous contenter !

En revanche, il faut savoir que Jaguar ne brade pas sa XF, loin de là ! Sa 3.0d en finition de base s'apparente aux finitions intermédiaires des constructeurs allemands, et le tarif aussi. En s'affichant par exemple 1000 euros de moins qu'une 530d Première, les anglais n'y vont pas de main morte, car il y a tout lieu de penser que les allemandes se revendront plus chères le jour venu. Le calcul sera fait aussi bien par les futurs clients que par les gestionnaires de flottes de véhicules ! La 3.0d S n'a pour seule et unique concurrente que la BMW 535d. La Jaguar est tout à la fois mieux équipée et... franchement plus chère. Et la différence de prestations avec la 3.0d ne justifiera pas forcément la différence de prix.

La Jaguar XF, quelque soit sa motorisation diesel, est parfaitement au niveau des références allemandes et offre un sacré plaisir de conduite, tout en ayant un certain charme. Alors si vous n'aimez pas rouler avec la voiture de monsieur tout le monde...

