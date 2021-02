Accueil Autoweb > Essais routiers > Jaguar > Essai Jaguar F-Type P575

Jaguar F-Type P575 : Essai Juin 2020. Le pays sort à peine du confinement et nous aussi. On n’a pas fait d’essai depuis longtemps, et nous sommes impatients de nous remettre en selle… Par chance, grâce à l’AMAM (Association des Médias Auto et Moto), on a trouvé une monture du genre sympa : la nouvelle Jaguar F-Type.





Cette Jaguar F-Type est un gros restylage de l’ancienne mais dans cette affaire elle a perdu une partie avant qui nous plaisait tant et qui s’apparente plus à celle d’une asiatique qu’à une british. Heureusement, le reste c’est parfait : capot long, petit habitable posé sur les roues arrière, ligne fastback avec hayon, arrière très expressif notamment lorsque l’aileron est déployé… Le loup de Tex Avery aurait pu la choisir sans hésiter : le dessin reste splendide !





Soyons clair, la F-Type est une sacrée monture, plus étalon que cheval de trait. Disons que c’est plutôt une voiture d’homme comme le dirait en son temps Lino Ventura ou Bernard Blier. Alors autant aller jusqu’au bout avec une P575, ici de couleur… jaune Sorrento.





La fête continue sous le capot. On y trouve toujours le V8 de 5 litres dopé dans cette version par un compresseur. Il offre quelques 575 chevaux et 72.6 mkg, mieux qu’un tracteur. Le moteur est purement et simplement inépuisable. Mais sa générosité ne s’arrête pas là : dans les faits, ce sont les oreilles qui en profitent le plus notamment lorsqu’on appuie sur le bouton qui va bien. Celles des occupants de la Jag’ comme celles alentours ! Nous avons là l’un des sons les plus sympas de la production automobile actuelle…





Ca gronde et ça pétarade au gré des régimes et des changements opérés -toujours rapidement et fort à propos- par la boîte ZF à 8 rapports. Celle-ci se commande via un levier qu’elle partage avec le dernier Land Rover Defender (!). Malgré ses 4 roues motrices, la 2 places british vit pleinement et offre beaucoup de sensations par son côté légèrement too much. Sans la boîte qui devient un peu trop brutale en mode sportif, cela serait un sans faute !





La tenue de route respecte la même philosophie. C’est à dire que l’on peut rouler vite, très vite même. Mais cette Jaguar a été réglée juste assez… imparfaite pour être obligé de batailler un minimum à son volant et s’amuser. Là où une 911 est devenue facile avec le temps, la F-Type vous oblige à travailler un peu. Et le plaisir est là. Rappelez-vous que c’est ce qui a longtemps participé il y a bien longtemps au succès de… la 911.





Sur chaussée dégradée et/ou humide, l’arrière train bouge assez volontiers malgré la transmission intégrale si l’on se montre généreux de l’accélérateur. Ces ruades restent néanmoins maitrisables, notamment lorsqu’on garde les aides électroniques.





L’ambiance à l’intérieur est très agréable. Le bois généreusement verni a disparu il y a un certain temps de chez Jag’ mais les matériaux n’en restent pas moins très beaux : on ne compte pas les mètres carrés de cuir et d’alcantara. Parfaitement calé dans les baquets, on ne se lasse toujours pas des aérateurs qui sortent du tableau de bord lorsque la clim’ se lance. Mais ça n’est pas tout : quand l’aileron arrière se déplie, on ne voit plus que ça dans le rétro central. Cela aussi participe à l’ambiance. La Jaguar F-Type P575 est bien équipée d’origine, bien entendu.





Plus « jeune » qu’une Aston Martin, plus vivante qu’une 911, plus sportive qu’une Maserati… La Jaguar F-Type P575 donne le sourire quoi qu’il arrive et par tous les temps. Une alternative très intéressante aux habituels best-sellers…



Texte : Manu Bordonado

Photos : Soufyane Benhammouda et Manu Bordonado



Jaguar F-Type P575 : Fiche technique Marque : Jaguar Modèle : F-Type P575 Années de production : 2020- Moteur Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Injection directe Suralimentation Compresseur Distribution 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 92.5 x 93.0 mm Cylindrée 5000 cc Compression Puissance 575 ch à 6500 tr/min Couple 71.4 mkg à 3500 tr/min Transmission Boite de vitesses Auto 8 rapports Puissance fiscale 50 cv Transmission Intégrale Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistée Cx 0.34 Suspension avant Triangles superposés Suspension arrière Triangles superposés Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Série Pneu avant 265/35 R20 Pneu arrière 305/30 R20 Dimensions Longueur 447 cm Largeur 192 cm Hauteur 130 cm Coffre 299 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h 3.7 0 à 160 km/h 7.9 0 à 200 km/h 12.1 400 mètres DA 11.7 1000 mètres DA 21.2 Consommations Sur route 9.0 Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 22.0 Consommation moyenne 15.0 Réservoir 70 litres Autonomie autoroute - km CO2 243 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 4 Climatisation Série Prix de base 126400 euro +3600 euro (écotaxe) Malus annuel : 160 euros Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Jaguar F-Type P575 Crédit pas cher pour votre Jaguar F-Type P575 Donnez votre avis ici

