Essai Lancia Thema 8.32

Si je vous parle d'une voiture de caractère qui a un moteur V8 32 soupapes transversal, vous pouvez faire une petite liste de modèles. Mais si je vous dis qu'il s'agit d'une berline traction avant, il ne reste plus que deux possibilités: la Cadillac Seville et la Lancia Thema 8.32 (8 cylindres 32 soupapes).

En 1984, Lancia lance la Thema, une berline haut de gamme ambitieuse. Développée sur une base commune à Fiat (Croma) et Saab (9000), sa gamme comporte des moteurs de puissance respectable, avec un 2000 Turbo de 175 chevaux et un Turbo DS de 100 chevaux. Mais un an plus tard, la 8.32 et ses 215 chevaux va couronner la gamme du haut de son moteur tout droit venu de la Ferrari 308 GTBi.

Ainsi conçue, avec son moteur prestigieux, son tableau de bord alliant bois précieux et cuir, et son aileron mobile, elle se posait en concurrente des nouvelles BMW 735i, des Jaguar Sovereign 3.6 et des Mercedes 420 SE, de puissances comparables. Le problème, c'est que le ramage était inférieur au plumage, avec un train avant volage, l'absence de boîte automatique et une finition approximative.

Vendue largement plus de 300 000 F à l'époque, sa diffusion a été plus que confidentielle. La Ferrari du peuple, ce n'est pas pour tout de suite, mais merci à Lancia pour cette envoûtante initiative...