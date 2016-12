Essai Lancia Delta HF HPE

Pas facile de succéder à une légende...La Delta S4 a vaincu en rallye, puis la HF Integrale a dominé la catégorie comme jamais auparavant... Seulement voilà, le reste de la gamme est dépassé et ne se vend plus. Une nouvelle Delta est donc mise en chantier et, politique de groupe oblige, elle devra reprendre la plate forme de la Fiat Tipo.

C'est en 1994 que l'on peut découvrir la nouvelle Delta, qui nous fait penser à une Dedra raccourcie. Extérieurement, elle actualise avec habileté la ligne du modèle de 1980 tout en restant élégante. Sous le capot, on retrouve le moteur de la légendaire voiture de rallye, c'est à dire le 2 litres 16 soupapes turbo, qui ne délivre ici plus que 190 chevaux. Ceci dit, dans la mesure où elle ne dispose plus que de 2 roues motrices...

C'est que la politique de groupe de Fiat est traitre: à Alfa le sport, à Lancia le luxe. Du coup la Delta HF se présente comme une discrète 5 portes avec suspension pilotée et intérieur alcantara beaucoup plus proche d'une Golf VR6 que d'une Escort Cosworth... Mais là se pose tout le problème: les amateurs de voitures de sport quittent la marque, définitivement, pour Ford ou Subaru, alors que les amateurs de compactes rapides préfèrent la Golf, bien plus rigoureuse sur route, comme à l'intérieur. Un exemple ? Durant l'essai, la condamnation des portes, le plafonnier, le klaxon et l'allume cigare sont successivement tombés en panne, et il est déconseillé d'y brancher son portable sous peine de devoir changer le fusible !

En 1996 sort la version 3 portes, baptisée HPE, comme les Lancia Beta en leur temps. Elle se distingue extérieurement par une présentation plus agressive, avec notamment 4 ailes larges du plus bel effet. Mais ce que les passionnés attendent alors, c'est la version à transmission intégrale que l'on aurait voulu dès le départ... On reconnait les dernières versions à leurs roues, reprises des dernières Delta Integrale.

Serait-ce le signe de la fin chez Lancia ? Toujours est il que la Delta HF, on l'aimait bien, malgré ses défauts, surtout maintenant que l'on sait que c'était la dernière Lancia sportive... On attend toujours sa remplaçante.