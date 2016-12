Essai Lancia Y Sport

Librairie Lancia

Lancia Y Sport : Essai

Depuis la disparition de la Lancia Delta HF HPE, les tifosis attendent avec impatience le retour dans la gamme d'un modèle digne du palmarès de la marque en rallye. Récemment retouchée, la Lancia Y Sport est ainsi passée entre nos mains.

Autant vous le dire tout de suite, le suspens a été de courte durée. Nous savions que l'Y (à prononcer comme la lettre grecque Ypsilon, « Ypsilone ») cacherait sous son capot un diesel, mais nous nous attendions à y trouver le 1.9 JTD de 150 chevaux, ou au moins le 130 ch qui motorise la Grande Punto Sport. Non, la Lancia Y Sport dispose d'un tout autre moteur : un 1.3 MJTD de 105 chevaux seulement.

Seulement, car quand on s'appelle Lancia et que l'on baptise une voiture Sport, il faut que le ramage suive. Car côté plumage, notre petite italienne se débrouille plutôt bien. Jantes 16 pouces anthracite, calandre brunie, toit panoramique vitré, la lettre Y rouge à l'arrière… c'est la plus jolie Y que nous ayons jamais vu, dans la mesure bien sur où l'on aime le design de cette auto… Les goûts sont assez partagés à ce sujet et il semblerait qu'elle plaise en majorité à la cliente féminine.

Ladite clientèle féminine devrait d'ailleurs craquer sur l'intérieur : la sellerie cuir et alcantara de couleur noire « Momo Design », le volant et le pommeau cuir enjolivent l'intérieur traditionnellement accueillant de l'Ypsilon. Les sièges Momo sont, eux, spécialement agréables. Le tableau de bord est bas et réserve à chaque occupant une partie creusée permettant de déposer des effets personnels, et l'ensemble des compteurs est toujours, comme le reste de la gamme, placé en position centrale.

On l'a dit, le capot abrite le 1.3 MJTD. Ce diesel, l'un des plus petits du monde, profite de tout ce que la technologie peut offrir en la matière. Rien n'a été oublié (16 soupapes, rampe commune de dernière génération, turbo à géométrie variable avec échangeur…) et les caractéristiques le montrent : 80 chevaux au litre pour un diesel, ce n'est pas rien ! Ce JTD développe ici la coquette puissante de 105 chevaux, et un couple de 20.4 mkg. C'est noble pour un diesel de seulement 1.3 litre, mais pas assez pour contrer la concurrence notamment en raison d'un couple trop faible. En effet, une Renault Clio 1.5dCi 105 peut compter sur 24.6 mkg et une Mini Cooper D équivalente offre 24.5 mkg (et plus avec l'overboost). Autre déception, la boite ne peut compter que sur 5 rapports, alors que le groupe ne manque pas de boites 6 rapports… Est-ce elle qui a imposé une limite de couple ? Toujours est-il que les performances sont du coup un peu légères et marquent le pas face à la concurrence, en vitesse de pointe, en accélérations et en reprises. Pour autant, le 1.3 MJTD n'est pas des plus discrets sous le capot de cette Lancia.

Une voiture ne peut être dynamique que si son châssis participe à l'effort. Et en la matière, la Lancia Y nous a réservé une surprise. Son châssis nous a rappelé des productions du groupe VAG d'il y a 15 ans en se montrant tout à la fois trop ferme sur les petites irrégularités et trop souples en courbe. Le groupe Fiat nous a pourtant démontré en de multiples occasions qu'il était capable de mettre au point d'excellents châssis. Mais là manifestement, les ingénieurs de Lancia ont déserté pour passer chez Alfa…

Si la voiture vous plait et que l'exclusivité de cette version Sport vous fait passer sur ses quelques défauts, il faut maintenant parler du tarif. Notre petite italienne n'est certes pas donnée, mais il faut dire aussi que son équipement est des plus complets. A équipement égal, seule la cousine Grande Punto 1.9 JTD 120 fait aussi bien. Les Clio et 207 sont environ 2.000 euro plus chères, tandis que la Mini est plus chère d'environ... 5.500 euro, tuée par le nombre d'options nécessaires à l'obtention d'un équipement équivalent à celui de la Lancia.

La Lancia Y Sport plait aux dames, son intérieur est très agréable et son prix n'est finalement pas si mal placé : mais elle ne pourra qu'espérer être une alternative à une Clio Initiale 1.5dCi. Nostalgique de la Delta HF et de toute autre berline vitaminée, passez votre chemin au plus vite…

Réagissez à cet essai sur le forum