Essai Lancia Thema MultiJet

Lancia Thema MultiJet : Essai

Il faut reconnaitre que les métissages peuvent avoir du bon quand les deux parties mettent de la bonne volonté. Lancia et Chrysler ont associé la plateforme américaine à l’élégance italienne pour accoucher d’une Thema surprenante.

En lançant sa nouvelle Thema, Lancia avait bien prévu que les mauvaises langues en tous genres, comme notre rédac' chef, n’hésiteraient pas à la traiter de Chrysler 300 C rebadgée. Voilà pourquoi la marque italienne a organisé sa communication de façon à dissiper tous les doutes. L’effort est d’autant plus légitime que la Thema n’a effectivement rien d’une vulgaire resucée. A partir de la plateforme LX du groupe Chrysler qu’elle partage avec la nouvelle Chrysler 300, le vaisseau amiral de Lancia fait même tout son possible pour affirmer sa personnalité.

De l’extérieur, l’héritage de la 300 ne saurait être dissimulé puisque la Thema conserve les passages de roues proéminents, les jantes 18 pouces et le profil montant qui se termine sur une malle anguleuse. Elle ajoute à cela un certain nombre d’éléments chromés qui, associés à la calandre austère, indiquent clairement son positionnement très haut de gamme.

L’habitacle mériterait un article à lui tout seul. Visuellement époustouflant, il impressionne par sa débauche de surpiqûres, de couleurs et de matériaux différents. Par exemple, selon la finition, le volant sera gainé cuir/bois ou cuir bi-tons. Les compteurs noirs et argent, éclairés en bleu, sont tout simplement beaux à regarder. La Thema mélange aussi les inspirations comme en témoigne l’horloge à aiguilles qui trône au-dessus de l’écran tactile 8.4" sur le panneau central. Très pratique à utiliser, cette interface permet de regrouper la majeure partie des commandes au même endroit et de libérer de l’espace ailleurs. Quelques plastiques de qualité moyenne viennent toutefois gâcher le tableau à certains endroits, jurant avec la qualité du reste.

Lancia ne s’est pas contentée de jeter de la poudre aux yeux. Bien au contraire, la liste d’équipements de série dans la Thema ne semble pas avoir de fin. Cela va du pédalier réglable électriquement aux porte-gobelets chauffants / rafraichissants / éclairés, sans oublier les « classiques » : volant chauffant, sièges avant chauffants / ventilés, climatisation automatique bi-zone, caméra de recul … Seule la navigation GPS manque à l’appel et vient uniquement avec le second niveau de finition.

Parmi tous ces éléments de confort, la large plage de réglages pour les sièges et le volant permettent notamment d’avoir une excellente position de conduite. Il s’agit d’un aspect capital dans le cas d’une voiture qui dépasse 5 mètres de long et 1.90m de large. Le cercle vertueux se boucle quand on sait que ces dimensions servent à loger confortablement les trois passagers arrière tout en chargeant jusqu’à 462 L de bagages dans le coffre.

La Thema donne le choix entre deux blocs V6 : un 3.6 essence de 286 chevaux et un 3.0 MultiJet diesel de 190 ou 239 chevaux. Nous avons essayé ce dernier, accouplé à la boite automatique à cinq rapports.

Il apparait immédiatement que les deux puissances confèrent à la Thema des comportements radicalement différents et aussi appréciables l’un que l’autre. Avec les 190 ch, la grosse berline italienne se montre onctueuse et docile, une vraie rouleuse taillée pour la croisière. En revanche, les 239 ch ne seront pas de trop pour vaincre l’importante masse de deux tonnes et transformer la Thema en une bête vive et autrement plus enthousiasmante. Avec un couple impressionnant de 56.1 mkg, elle revandique l’épreuve du 0 à 100 km/h en 7,8 secondes, contre 9,7 secondes pour le 190 ch. Dans les deux cas, on notera tout de même un curieux atavisme américain au niveau de la direction assez floue et de l’amortissement souple mais ô combien agréable. La boite automatique s’en tire avec les honneurs, sans rien afficher d’exceptionnel ou de décevant.

Bien sûr, cette débauche de luxe, d’équipements, de diesel et de boite auto se paye quelque part. Il n’y a pas de miracle : la consommation officielle de 7,1 L/100 km, commune aux deux puissances, ne sera jamais atteinte, surtout pas avec les 239 ch. Les émissions de CO2 qui en découlent vaudront à la Thema un malus écologique de 1100 € ou même 1600 € avec les jantes 20" en option. De ce côté, la concurrence allemande fait bien mieux ! Cela monte le prix d’achat total à au moins 45000 €, un prix justifié par tout ce qu’il englobe, au contraire de la concurrence allemande chez qui les tarifs d’accroche cachent souvent des équipements de série relativement pauvres.

Texte: Renaud Lacroix

Photos: Constructeur

