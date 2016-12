Essai Maserati Shamal

A la fin des années 80, les affaires sont bonnes pour les constructeurs de voitures de prestige: BMW prépare son coupé 850i, Mercedes présente son roadster SL, Porsche modernise sa gamme 928 S4/GT et même des japonais descendent dans l'arène (Nissan 300 ZX).

La Maserati Shamal, présentée en 1990, a pour ambition de profiter d'une part du gâteau. Pour cela, on récupère la caisse de la Biturbo mais celle-ci est renforcée pour faire face à la puissance supérieure, le châssis de la Biturbo n'arrivant déjà pas à faire passer la sienne... Comme la découpe du passage de roue arrière le laisse entendre, la ligne est signée Marcello Gandini à qui l'on doit déjà la ligne de la Lamborghini Countach, de la Diablo, et... de la Citroën BX. Mais revenons à la Shamal.

Maserati sait construire des V8, puisqu'il en a mis un dans la Mistral dans les années 70. Maserati sait faire des moteurs biturbo puisqu'il y en a un dans... la Biturbo. La marque sait aussi faire des multisoupapes. La Shamal aura donc un moteur V8 à 90°, avec 2 turbocompresseurs et 32 soupapes. Elle va également être une des premières voitures de l'histoire à avoir une boîte 6 rapports, avec la BMW 850i, la Lotus Omega et la Chevrolet Corvette ZR-1.

Malgré tout cela, la Shamal ne s'est vendu qu'à peu d'exemplaires. Vendue plus de 600 000 F, la clientèle lui a préféré la BMW 850i, la Mercedes 500 SL et la Porsche 928 GT, trois concurrentes aussi chères mais dont la réputation de fiabilité n'était plus à faire, contrairement à la marque au trident.