Essai Mitsubishi 3000 GT

Librairie Mitsubishi

Mitsubishi 3000 GT : Essai

C'est en 1989 que Mitsubishi a présenté un prototype baptisé HSX, lancé un an plus tard aux USA sous deux labels: Mitsubishi 3000 GT et Dodge Stealth. Elle arrive chez nous deux ans plus tard.

Tout comme ses concurrentes de l'époque, il s'agit d'une 2+2 (2 places normales et 2 de secours), mais celle ci se distingue par son niveau technologique très élevé. Ainsi, à 80 km/h, son aileron arrière s'incline tandis qu'une lèvre sort sous le spoiler avant. Le moteur est le V6 qui anime la berline Sigma. Mais ce double arbre à 24 soupapes se voit ici dopé par deux turbocompresseurs et deux intercoolers. En avance pour l'époque, ce moteur dispose de soupapes actionnées par des linguets à rouleaux. Les moteurs suralimentés ont toujours été forts en couple et celui ci ne fait pas exception à la règle, proposant une courbe très plate avec un maximum de 41.5 mkg à 3000 tr/min.

Malgré une puissance respectable de 286 chevaux, la 3000 GT n'est pas capable de reproduire les performances d'une Porsche 911 Carrera 4, car elle est sensiblement plus lourde. De plus, la boite 5 rapports est trop longue et étouffe un peu la mécanique. Une boite 6 sera montée ultérieurement... La transmission se fait, elle, aux quatre roues motrices, avec un différentiel central autobloquant et un différentiel arrière du même tonneau. Une vraie intégrale donc, mais on n'en attendait pas moins d'une marque qui court en championnat du monde des rallyes. Les quatre roues sont aussi directrices, mais selon un ingénieux système. En effet, le bracage des roues arrières est conditionné par l'effort appliqué aux roues avant pour les faire tourner. Ainsi, les roues arrières tournent systématiquement dans le même sens que les roues avant, mais juste lorsque c'est nécessaire à stabiliser la voiture, et non lors d'un sous virage par exemple. Avec 59% du poids sur l'avant, la voiture n'est pas trop pataude dans les courbes lentes, même si elle sera peut-être moins maniable sur les petites routes que certaines de ses congénères.

La suspension pilotée choisit en fonction des conditions entre 3 lois d'amortissement. Comme souvent dans ces cas là, il est préférable de laisser la voiture travailler sur le mode automatique, le mode sport n'étant à sélectionner qu'en cas de nécessité. Le freinage, chose rare sur une japonaise, est surdimentionné et secondé par un ABS à 5 capteurs. A noter que, chose rare là aussi pour l'époque, l'airbag et les prétentionneurs sont en série, tout comme la climatisation automatique avec écran LCD. Malgré toute cette technologie, la voiture ne connaitra pas le succès chez nous, vieux continent attaché à l'image de marque. Ses diverses concurrentes s'en apercevront comme elle: Alpine A610 Turbo, Mazda RX7 ou Nissan 300 ZX n'auront pas plus de chance... La 3000 GT sera la moins vendue du lot. Aux USA et au Japon, elle connaitra en revanche le succès et sa production ne cessera qu'en 2000.