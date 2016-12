Essai Alpine A610 Turbo

Librairie Alpine

Alpine A610 Turbo : Essai

En 1990, la présentation de l'A610 a laissé croire que cette fois, c'était la bonne. Aussi puissante qu'une Porsche et tenant bien mieux la route, moins chère à l'achat, il ne lui manquait pour réussir qu'une meilleure image de marque et... un peu de volonté de la part de Renault.

La première Alpine, l'A106, a été créée par Jean Rédélé, qui était pilote de rallye, sur la base d'une Renault 4cv. Ces voitures étaient taillées pour la course. La plus célèbre voiture de la marque est sans conteste la berlinette A110, championne du monde des rallyes 1973. La marque a été reprise par Renault, qui a essayé de concurrencer Porsche avec l'A310. Avec son moteur de Renault 16, ce n'était pas facile. Même avec le moteur 6 cylindres de la Renault 30 (A310 V6) ce n'était pas convainquant. L'Alpine V6 Turbo a elle aussi échouée dans cette tache.

Aujourd'hui, l'usine Alpine fabrique des cabriolets Mégane, des Espace et des Clio RS: des voitures moins passionnantes mais plus rentables. La dernière Alpine aura été produite à 837 exemplaires, dont 25 versions Magny-Cours (version plus exclusive, avec jantes peintes et chargeur CD notamment).



N'hésitez pas à l'acheter: elle est fiable, le châssis est sain, elle est belle, accessible financièrement, et c'est la dernière de la lignée...